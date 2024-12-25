Депутаты фракции AMANAT выразили соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Мажилис,Итоги года
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Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT подвели итоги работы в 2024 году. Перед началом мероприятия народные избранники выразили соболезнования близким погибших и пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, передает Kazpravda.kz 

Фото: AMANAT

Открывая собрание, спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева создана специальная государственная комиссия и организована вся необходимая помощь.

«Сегодня пассажирский самолет братского Азербайджана потерпел катастрофу близ Актау. Эта трагическая новость затронула нас всех. Среди пассажиров граждане Азербайджана, Кыргызстана, России и Казахстана. В связи с этим депутаты Мажилиса выражают соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Партия AMANAT окажет поддержку выжившим и их близким, и при необходимости, готова организовать сдачу донорской крови», – сказал он.

Также в ходе заседания народные избранники подвели итоги работы в уходящем году. В законотворческой работе депутаты сделали акцент на исполнении социальных обязательств государства перед населением, в том числе по индексации заработных плат и пенсий, повышению пособий, обеспечению медицинской помощи и другим приоритетам. Особо следует отметить, что были разработаны законы для борьбы в таким социальным злом, как наркомания и лудомания. Всего за последние три сессии было рассмотрено 247 законопроектов, из которых 169 были одобрены и направлены в Сенат. При этом, 59 из них инициировали члены фракции партии AMANAT. Также депутатами было внесено 3,5 тысяч изменений и поправок в проекты Законов. Кроме того, на пленарных заседаниях было оглашено 460 депутатских запросов.

«Была проделана большая работа по законодательному обеспечению задач, изложенных в Посланиях Президента и его предвыборной программе. Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность партии AMANAT на недавнем форуме депутатов всех уровней. В начале года, во время утверждения кандидатуры премьер-министра, он также выразил свою признательность Мажилису. Эти успехи – результат упорного труда депутатов. Фракция AMANAT – основная политическая сила в Мажилисе. Мы являемся мостом между властью и народом. Важно продолжать работать в этом же духе, оправдывая доверие граждан», – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель партии AMANAT также остановился на важности системной и последовательной совместной работы с депутатами маслихатов и сельскими акимами, поскольку большинство из них – представители партии. Важно повысить активность депутатов маслихатов привлекаемых к законотворческой работе при Мажилисе. Также для усиления работы сельских акимов фракция AMANAT разработала ряд рекомендаций.

В завершении собрания спикер Мажилиса обозначил перед депутатами ряд задач в связи с предстоящими выездами парламентариев в регионы. В январе следующего года начнутся традиционные встречи депутатов с избирателями. В ходе поездок мажилисмены посетят производственные и социальные объекты, проведут встречи в трудовых коллективах, а также приемы граждан по личным вопросам. Ерлан Кошанов особо подчеркнул, что встречи с гражданами должны пройти в формате открытой дискуссии с обсуждением реальных проблем на местах.

#AMANAT #самолет #соболезнование

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