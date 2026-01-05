Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В ходе встречи депутаты подробно обсудили, как сегодня выстроена система медицинской помощи людям старшего поколения, как развивается геронтология и гериатрия в стране и какие задачи должны оставаться в фокусе дальнейшей работы Парламента.

В ходе визита депутаты Мажилиса Павел Казанцев, Самат Нуртаза, Марат Башимов, Даулет Турлыханов и депутат Сената Геннадий Шиповских ознакомились с деятельностью госпиталя – уникального медицинского учреждения, которое на протяжении десятилетий оказывает специализированную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и приравненным к ним категориям граждан.

Как отметил Даулет Турлыханов, 2025 год был ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В годы войны на фронт ушли более 1,2 млн казахстанцев – каждый четвертый житель республики, почти половина из которых не вернулась домой.

– Для нашего поколения 80-летие Победы – это прежде всего осознание цены, которой она была достигнута. Подвиг наших отцов и дедов – это не абстрактное прошлое, а нравственный ориентир, на котором держится преемственность поколений. Наша задача – сохранить эту историческую правду и передать ее следующим поколениям, – сказал он.

Участники встречи подчеркнули, что охрана здоровья лиц пожилого возраста является одним из ключевых факторов обеспечения качества жизни, активного долголетия и социальной устойчивости общества. Особое внимание было уделено роли гериатрии, как самостоятельного направления медицинской помощи, необходимости внедрения комплексной гериатрической оценки, междисциплинарного подхода и преемственности между уровнями оказания помощи.

– В условиях старения населения вопросы развития геронтологии и гериатрии приобретают стратегическое значение. Сегодня важно не только говорить о проблемах, но и формировать системные законодательные решения, которые обеспечат пожилым гражданам доступную, качественную и комплексную медицинскую помощь. Старение населения – это не проблема будущего, а реальность сегодняшнего дня. От того, какие решения мы примем сейчас, напрямую зависит качество жизни пожилых граждан Казахстана, – отметил заместитель руководителя фракции партии AMANAT Павел Казанцев.

В беседе с коллективом госпиталя депутаты подчеркнули, что по инициативе и при активном участии фракции партии AMANAT в Мажилисе были разработаны нормы, направленные на защиту медицинских работников и расширение доступности медицинской помощи для граждан.

В минувшую субботу Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об усилении ответственности за угрозы и применение насилия в отношении медицинских работников и сотрудников экстренных служб. Закон стал принципиальным шагом в обеспечении безопасности врачей. Кроме того, с 2024 года в стране внедрена система обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Теперь выплаты при врачебной ошибке осуществляются за счет страховых механизмов, а не из личных средств специалистов.

Кроме осмотра больницы депутаты также ответили на все вопросы медицинского персонала, и открыто поговорили о наболевшем. Все это взято депутатами на контроль и будет отработано совместно с профильными министерствами.

Встречи депутатов Мажилиса в регионах проходят с 5 по 13 января. В ходе рабочих поездок мажилисмены от парламентских фракций политических партий AMANAT, Ауыл, Ақ жол, ОСДП, НПК и Respublica информируют избирателей о принятых законах, изучат практику их реализации на местах и выслушают актуальные вопросы и проблемы, волнующие граждан.