Депутаты посетили госпиталь для ветеранов в Астане

Статьи
53
Айман Аманжолова
корреспондент

Вопросы сохранения здоровья ветеранов, развития системы помощи пожилым пациентам и защиты медицинских работников стали центральной темой встречи депутатов Мажилиса, членов фракции партии AMANAT с коллективом Центрального клинического госпиталя для ветеранов Отечественной войны, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В ходе встречи депутаты подробно обсудили, как сегодня выстроена система медицинской помощи людям старшего поколения, как развивается геронтология и гериатрия в стране и какие задачи должны оставаться в фокусе дальнейшей работы Парламента.

В ходе визита депутаты Мажилиса Павел Казанцев, Самат Нуртаза, Марат Башимов, Даулет Турлыханов и депутат Сената Геннадий Шиповских ознакомились с деятельностью госпиталя – уникального медицинского учреждения, которое на протяжении десятилетий оказывает специализированную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и приравненным к ним категориям граждан.

Как отметил Даулет Турлыханов, 2025 год был ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В годы войны на фронт ушли более 1,2 млн казахстанцев – каждый четвертый житель республики, почти половина из которых не вернулась домой.

– Для нашего поколения 80-летие Победы – это прежде всего осознание цены, которой она была достигнута. Подвиг наших отцов и дедов – это не абстрактное прошлое, а нравственный ориентир, на котором держится преемственность поколений. Наша задача – сохранить эту историческую правду и передать ее следующим поколениям, – сказал он.

Участники встречи подчеркнули, что охрана здоровья лиц пожилого возраста является одним из ключевых факторов обеспечения качества жизни, активного долголетия и социальной устойчивости общества. Особое внимание было уделено роли гериатрии, как самостоятельного направления медицинской помощи, необходимости внедрения комплексной гериатрической оценки, междисциплинарного подхода и преемственности между уровнями оказания помощи.

– В условиях старения населения вопросы развития геронтологии и гериатрии приобретают стратегическое значение. Сегодня важно не только говорить о проблемах, но и формировать системные законодательные решения, которые обеспечат пожилым гражданам доступную, качественную и комплексную медицинскую помощь. Старение населения – это не проблема будущего, а реальность сегодняшнего дня. От того, какие решения мы примем сейчас, напрямую зависит качество жизни пожилых граждан Казахстана, – отметил заместитель руководителя фракции партии AMANAT Павел Казанцев.

В беседе с коллективом госпиталя депутаты подчеркнули, что по инициативе и при активном участии фракции партии AMANAT в Мажилисе были разработаны нормы, направленные на защиту медицинских работников и расширение доступности медицинской помощи для граждан.

В минувшую субботу Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон об усилении ответственности за угрозы и применение насилия в отношении медицинских работников и сотрудников экстренных служб. Закон стал принципиальным шагом в обеспечении безопасности врачей. Кроме того, с 2024 года в стране внедрена система обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Теперь выплаты при врачебной ошибке осуществляются за счет страховых механизмов, а не из личных средств специалистов.

Кроме осмотра больницы депутаты также ответили на все вопросы медицинского персонала, и открыто поговорили о наболевшем. Все это взято депутатами на контроль и будет отработано совместно с профильными министерствами.

Встречи депутатов Мажилиса в регионах проходят с 5 по 13 января. В ходе рабочих поездок мажилисмены от парламентских фракций политических партий AMANAT, Ауыл, Ақ жол, ОСДП, НПК и Respublica информируют избирателей о принятых законах, изучат практику их реализации на местах и выслушают актуальные вопросы и проблемы, волнующие граждан.

#мажилис #депутат #регион

Популярное

Все
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Куба объявила национальный траур по убитым в Венесуэле военным
Трамп пообещал Родригес «судьбу похуже, чем у Мадуро»
Меня не интересует содержание таких бесед: Токаев – о встрече Назарбаева с Путиным
Токаев – о событиях Қаңтара: Ряд руководителей не выдержали экзамен на верность Отечеству
Исправлением исторического абсурда назвал Токаев строительство АЭС
Более 45 тыс. домов и 2 тыс. предприятий остались без электроэнергии в Берлине
Нет желания посредничать в международных спорах, так же, как и стремления работать в ООН – Токаев
Не повод сеять панические настроения – Токаев о налоговой реформе
Минздрав заявил о резком снижении смертности от рака в Казахстане
Не собираюсь менять президентскую форму правления на парламентскую в угоду личным интересам - Токаев
В ЮАР около 150 человек пострадали от удара молнии
«Недопустимо в мирное время»: Президент – о гибели и травматизме в армии
Байден получает крупнейшую пенсию среди всех президентов США
В Японии продали тунца по рекордной цене
«Занимаюсь йогой, играю в настольный теннис» – Токаев ответил на вопрос о своем здоровье
Подозреваемого в особо крупном мошенничестве экстрадировали из России
Легализацию наркодоходов пресекли в Кызылординской области
Экс-руководителя колонии осудили в Павлодаре
2025 год стал самым теплым в Китае за последние 60 лет
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Зампреда АРРФР освободили от должности
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Жители Конаева пожаловались депутату Мажилиса на нарушение …
Депутаты Мажилиса проверили строительство нового корпуса шк…
Мажилисмены проверили ход модернизации водопроводных сетей …
Гороскоп

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]