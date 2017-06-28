​Дерзайте, авторы!

Подарком для победителей конкурса «Ауылым – алтын тұғырым», инициированного НДПП «Ауыл», стал трехтомник их произведений «Поэзия, проза, драма». В презентации сборника, состоявшейся в Национальном музее РК, приняли участие писатели, поэты, драматурги, депутаты Сената и Мажилиса, представители министерств.

Поздравляя победителей, председатель партии Али Бектаев сделал акцент на статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», подчеркнув, что для каждого человека огромное значение имеет его малая Родина. Ее воспеванию и посвятили свои работы многие номинанты. Именно сыновнее отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям и стало несомненным плюсом произведений, вошедших в трехтомник.

И это не единственная особенность конкурса «Ауылым – алтын тұғырым». Он проходит в онлайн-режиме, и потому здесь нет пределов ни для читательской аудитории, ни тем более соискательской. Надежным помощником партии «Ауыл» на этом поприще стал портал «Әдебиет» АО «ҚазКонтент».

Завершившийся этап литературного состязания посвящался 25-летию Независимости нашей страны. Победители названы, но конкурс продолжается. Как и традиция дальнейшей публикации лучших произведений.