Десять коллективов приняли участие в ХХХ Республиканском театральном фестивале

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Соответственно, в афишу вошли спектакли по произведениям юбиляра: «Менің атым Қожа» (Павлодарский казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймауытова), «Қайдасың, Гауһар» (Жетысайский театр им. К. Жандарбекова), «Көзіме бір көрінсең, бала ғашық» (столичный театр «Жастар»). Кроме того, на суд жюри и зрителей были представлены постановки Wolgakinder – «Дети Волги» по роману Гузель Яхиной (Рес­публиканский академический немецкий драмтеатр), «Қара бала» (Западно-Казахстанский театр им. Х. Бокеевой), «Жетім» по произведению Мухтара Ауэзова (театр «Дариға-ай», Семей), «Болмаған балалық шақ» (Театр драмы и комедии им. А. Мамбетова, Астана) и другие.

Фестивальные показы проходили на сцене Восточно-Казах­станского областного театра драмы и оперетты.

Призовой фонд предоставило Министерство культуры и информации, специальную премию в 2,5 млн тенге учредил аким региона Ермек Кошербаев.

Как отметила главный эксперт управления театрального искусства Комитета культуры МКИ Гульнафис Мырзашева, впервые Усть-Каменогорск принял праздник лицедеев в 2015 году, когда здесь открылось новое здание театра. В нем смогли раскрыть свой потенциал казахская, русская и молодежная труппы. Возник театр оперетты.

– Фестиваль посвящен юбилею любимого писателя Бердибека Сокпакбаева, – отметила Гульнафис Мырзашева. – Коллек­тивы получили прекрасную возможность показать на сцене его творчество. Первый спектакль, который открыл программу, поставлен павлодарцами по знаменитому произведению «Менің атым Қожа» – «Меня зовут Кожа».

Любопытными деталями поделился член жюри, актер и драматург Нурлан Санжар. Когда он вышел прогуляться по улицам Усть-Каменогорска, горожане стали оглядываться, морщить лбы: «Ваше лицо нам знакомо...» И моментально вспоминали, как только актер называл имя Кожа, роль которого он сыграл больше 60 лет назад. По его словам, казахский писатель во время поездки в Москву познакомился с Луи Арагоном. Тот сразу оценил литературную историю про озорного подростка. Книга Бердибека Сокпакбаева была переведена на французский язык и впервые увидела свет именно в этом переводе. Чуть позже произведение опубликовали на русском языке и следом в Алматы – на казахском.

– Я убежден, что творчество писателя будет глубоко изучено, – заключил Нурлан Санжар. – Его произведения должны войти в репертуары театров.

Сложной и ответственной наз­вал работу по подбору материала для сценических постановок член жюри, народный артист СССР Асанали Ашимов. Он убежден, что режиссерам следует больше обращаться к произведениям Мухтара Ауэзова, Габита Мус­репова, Оралхана Бокея, Аскара Сулейменова – они любимы читателями, близки людям. И театральные фестивали как раз помогают актерам и режиссерам увидеть тренды, обменяться опытом.

– Бердибек Сокпакбаев был невероятно талантливым, но при жизни не был обласкан властью, – отметил председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов. – Он оставил для потомков книги, которые передают атмосферу времени. По сути, все его творчество – о своей жизни, детстве, взрослении. Сегодня созданный Сокпакбаевым замечательный красивый мир начинает получать признание в независимом Казахстане.

Как отметил глава Союза писателей, литератор, живший в советский период, на самом деле был далек от политики. Он писал в первую очередь для детей. Поэтому повесть «Менің атым Қожа» полюбили во всем мире, ее перевели и прочитали более чем в 70 странах.

– Мы посвятили театральный праздник юбилею писателя в надежде, что многие его произ­ведения будут поставлены на сцене, – заключил Мереке Кулкенов. – Для драматургов здесь просто поле непаханое. Например, можно написать сценарий по комедии «В Бозтобе есть девушка». Если будут созданы такие пьесы, я уверен – их поставят в театрах.

По итогам пяти дней фестиваля жюри назвало победителей. Номинацию «Лучшее сцено­графическое решение» получил спектакль «Қар қызы» по произведению Оралхана Бокея – постановка казахской труппы Восточно-Казахстанского теат­ра драмы и оперетты. Эта же работа была отмечена премией акима ВКО.

Номинация «Лучшая женская роль второго плана» досталась актрисе талдыкорганского театра Алихан Идырышевой за роль бабушки в постановке «Учитель». Номинация «Лучшая мужская роль второго плана» присуждена актеру Республиканского немецкого драматического театра Зангару Ахметказы за роль Васьки в постановке Wolgakinder.

В номинации «Лучшее режиссерское решение» победителем признана Дина Жумабай за спектакль «Қобыланды» (Театр им. Т. Ахтанова, Актобе). Специальная премия Бердибека Сокпакбаева присуждена Павлодарскому казахскому музыкально-драматическому театру. А победителем номинации «Лучший спектакль» стала работа «Несчастное детство» по пьесе Акберена Елгезека столичного Театра драмы и комедии им. А. Мамбетова.