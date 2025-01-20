Десятки сотрудников Госдепа США уходят в отставку – WP

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Как пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, увольнения призваны продемонстрировать «решительный разрыв» команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Десятки высокопоставленных дипломатов увольняются из госдепартамента с полудня понедельника, получив на то соответствующие указания от помощников избранного президента», - говорится в материале издания.

Как сообщает газета, в вынужденную отставку выйдут «заслуженные ветераны дипломатической службы», в их числе помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который был послом США в Киеве в период госпереворота, и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.

Собеседник газеты из числа уходящих в отставку дипломатов заявил, что команда Трампа подошла к вопросу профессионально и ясно дала понять, что требование уволиться не продиктовано личными мотивами.

В полдень по местному времени (22:00 по времени Астаны) Трамп принесет присягу. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.