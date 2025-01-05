Мощнейшая снежная буря надвигается на США

США,Погода
113
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Она угрожает десяткам миллионов американцев

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает телеканал CNN, мощная зимняя буря, надвигающаяся на США, несет угрозу для десятков миллионов американцев, проживающих в центральной и восточной части страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По его данным, под угрозой находятся 62 миллиона человек минимум из 12 штатов.

«Мощный зимний шторм обрушит шквал сильного снега, льда, дождя и сильных гроз на территорию Соединенных Штатов протяженностью 1 300 миль», - говорится в материале.

Непогода затронет территорию от Великих равнин до Восточного побережья, в том числе районы, для которых не характерна зимняя погода, передает CNN.

Начиная с субботы, ожидаются сильные снегопады, гололед и метели, сопровождающиеся порывами ветра до 64 километров в час. В теплых регионах США прогнозируются грозовые бури и дожди. В понедельник шторм доберется до крупных городов на восточном побережье страны.

Для некоторых это может стать самым сильным снегопадом за последние десять лет, предупредил Центр прогнозирования погоды NOAA.

 

 

#США #снег #метель #шторм

Популярное

Все
Закон Республики Казахстан
Большие результаты без громких отчетов
Четкий вектор развития страны
Мастер по металлу востребован всегда
Основы сильного и справедливого общества
На сцене «Мадам Баттерфляй»
Дважды спасли жизнь малышу
Подарили детям праздничное настроение
Зимнее настроение
Десант Аяз Ата
София Актаева завоевала «золото» юниорского этапа кубка мира по фехтованию
Авто слетело в реку во время гонки в области Абай
Какие дороги открылись для движения авто в РК
Арестованы топ-менеджеры стройкомпании в ВКО
Снимавшего место крушения самолета актауского блогера выпустили из СИЗО
Тунца за $1,3 млн продали на аукционе в Японии
20 детей пострадало от новогодних хлопушек и фейерверков в Казахстане
19 особо опасных группировок обезвредили в РК за год
Умерла старейшая жительница планеты
Вспышка метапневмовируса человека зарегистрирована в Китае
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок
Новые госнаграды появились в Казахстане
AZAL распространил заявление о рейсе Баку - Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Самый длинный трансморской мост открыли в Китае
В предновогодние дни казахстанцы раскупили на ярмарках более 2 тысяч тонн продовольствия
Что даст столице проект «Туристский район Астаны»
Президент подписал поправки в закон по вопросам биржевой торговли и предпринимательства
Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 120
Глава государства дал обширное интервью газете «Ана тілі»
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines
Криминальный квартет воров-гастролеров задержали в области Абай
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Прорыв в дорожной сфере
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Вдохновлять собственным примером
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Apple выплатит $95 млн для урегулирования иска о «прослушке»
МВД обратилось к казахстанским водителям
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Тем…
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения во…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]