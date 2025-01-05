Мощнейшая снежная буря надвигается на США

Она угрожает десяткам миллионов американцев

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Как сообщает телеканал CNN, мощная зимняя буря, надвигающаяся на США, несет угрозу для десятков миллионов американцев, проживающих в центральной и восточной части страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По его данным, под угрозой находятся 62 миллиона человек минимум из 12 штатов.

«Мощный зимний шторм обрушит шквал сильного снега, льда, дождя и сильных гроз на территорию Соединенных Штатов протяженностью 1 300 миль», - говорится в материале.

Непогода затронет территорию от Великих равнин до Восточного побережья, в том числе районы, для которых не характерна зимняя погода, передает CNN.

Начиная с субботы, ожидаются сильные снегопады, гололед и метели, сопровождающиеся порывами ветра до 64 километров в час. В теплых регионах США прогнозируются грозовые бури и дожди. В понедельник шторм доберется до крупных городов на восточном побережье страны.

Для некоторых это может стать самым сильным снегопадом за последние десять лет, предупредил Центр прогнозирования погоды NOAA.