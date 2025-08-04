Спасатели ДЧС области Абай эвакуировали 14 человек, из них 8 детей, которые оказались на островке на расстоянии 20 км от берега, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

Сообщается, что группа не смогла вернуться на берег из-за неисправности катера. Взрослые и дети были вынуждены стоять под дождем и градом.

Силами оперативно-спасательного отряда все пострадавшие были успешно доставлены на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

МЧС напоминает о необходимости тщательно проверять техническое состояние водного транспорта перед выходом на воду и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось о другом случае, где сотрудники МЧС спасли 9 человек на Алаколе в области Жетісу. У катера отказал двигатель, на борту находились 9 человек, среди которых двое детей.