Дети военнослужащих отправились в поход по Каспию на боевых кораблях

Армия
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Для более 200 детей на базе дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил военнослужащие организовали День открытых дверей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Сначала юные посетители попали на концертную программу творческого коллектива военных моряков с забавными аниматорами в образах любимых персонажей – они играли, танцевали и веселили их, наполняя площадку беззаботным смехом.

На глазах у восхищенной публики бойцы десантно-штурмового батальона морской пехоты продемонстрировали элементы рукопашного боя и мастерское владение оружием. Вслед за ними на плац вышли матросы комендантской роты, исполнив эффектное дефиле с оружием. Слаженность движений и выправка вызвали восторг у маленьких зрителей.

Особым событием праздничного дня стало награждение победителей республиканского конкурса детских рисунков «Мой папа – герой», где каждый рисунок стал признанием в любви к папам, стоящим на страже Родины. Дипломы и ценные подарки детям вручили представители командования.

Но самым захватывающим моментом дня стал выход в море на боевых кораблях. В поход по акватории Каспийского моря отправились ракетно-артиллерийские корабли «Орал», «Сарыарка», «Мангистау» и минно-тральный корабль «Алатау». Ребята с восторгом наблюдали завораживающий вид на город со стороны моря.

"Впервые нахожусь на таком большом корабле и выхожу в море с военными. Чувство радости переполняет меня. Хочу выразить огромную благодарность нашим родителям и всем организаторам за праздник. Этот день я никогда не забуду", — поделилась дочь одного из офицеров Жулдыз Кайрат.

Но на этом праздник не закончился. По возвращении на военный пирс детей ожидали сладкие подарки и фотосессия на фоне боевых кораблей. Мероприятие стало символом уважения к семьям военнослужащих и прекрасной возможностью для подрастающего поколения ближе познакомиться со службой героев в тельняшках.

#Актау #День защиты детей #Военно-морские силы

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