Республиканский челлендж «Әнұраным – айбыным» запустили дети Астаны
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В нем примут участие воспитанники детских садов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
Как уточняется, в честь Дня госсимволов РК, 4 июня, дети запустили челлендж «Әнұраным – айбыным» в Астане.
Около 50 ребят в возрасте от 5 до 6 лет передали эстафету городам Алматы и Шымкент, которые являются крупнейшими мегаполисами страны.
В челлендже принимают участие воспитанники всех дошкольных организаций столицы, отметили в городском акимате.