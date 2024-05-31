Республиканский челлендж «Әнұраным – айбыным» запустили дети Астаны

В нем примут участие воспитанники детских садов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, в честь Дня госсимволов РК, 4 июня, дети запустили челлендж «Әнұраным – айбыным» в Астане.

Около 50 ребят в возрасте от 5 до 6 лет передали эстафету городам Алматы и Шымкент, которые являются крупнейшими мегаполисами страны.

В челлендже принимают участие воспитанники всех дошкольных организаций столицы, отметили в городском акимате.