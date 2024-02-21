Детсад закрыт

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Флора Левина

В детском саду Семея случился пожар.

фото пресс-службы ДЧС области Абай

Это произошло в выходной день. Воспитателей и детей в учреждении не было. По информации пресс-службы ДЧС области Абай, первые пожарные подразделения прибыли на место через три минуты. Было установлено, что открытым пламенем горит второй этаж. Вскоре пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Пока пожарные подсчитывают охваченную огнем площадь и выясняют причину возгорания, родителей беспокоит вопрос, куда определить ребенка.

Как сообщили в областном управлении образования, детский сад посещают 336 детей. В дошкольном учреждении работают 12 групп: семь с казахским языком обучения, пять – с русским.

«В настоящее время разработан план мероприятий по восстановлению и функцио­нированию дошкольного учреждения в штатном режиме. Произведены очистка участка возгорания, замеры воздуха закрытых помещений, родители информированы о сложившейся ситуации, – рассказали в управлении образования. – Определен список по временному размещению детей в других дошкольных учреждениях города».

С понедельника детей вместе с воспитателями перевели в близлежащие детские сады. Свое согласие на перевод дали родители 22 ребятишек, остальные предпочли оставить их дома. Но, как заверили в пресс-службе управления образования, для них есть места в других детсадах.

#Семей #пожар #детский сад

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