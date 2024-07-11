Детский омбудсмен Закиева предупредила казахстанцев о мошенниках

От ее имени через мессенджер неизвестные лица делают рассылки

Фото: instagram.com/zakiyevadinara/

В своем аккаунте Instagram Динара Закиева раскрыла номер, с которого могут поступать сообщения якобы от ее лица, передает корреспондент Kazpravda.kz

Она предупредила казахстанцев не верить фейковым абонентам.

«Хочу предупредить вас о фейковом аккаунте в WhatsApp, с которого направляют сообщения от моего имени и вводят людей в заблуждение. Это мошенники», – написала она, добавив, что ее единственный номер WhatsApp +7 705 884 7040.

Омбудсмен попросила игнорировать любые сообщения, поступающие с других номеров.

Напомним, что мошенники также посылают казахстанцам сообщения о якобы доставке товаров и просят пройти по высланным ссылкам.