Детям-сиротам не давали полагающееся им жилье в Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники надзорного органа установили, что уполномоченный орган допустил нарушения законодательства при распределении жилищ среди граждан, обладающих первоочередным правом на получение жилья из государственного жилищного фонда.

Как выяснилось, несмотря на то, что в 2022 году из жилищного фонда были приобретены 20 квартир, ни одну из них детям-сиротам акимат не выдал.

Так, дети-сироты были лишены гарантированных государством прав постановки на очередь и возможностей получения жилья.