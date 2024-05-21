Детям-сиротам не давали полагающееся им жилье в Жамбылской области

Коррупция
138
Дана Аменова
Корреспондент

Ряд нарушений жилищных прав несовершеннолетних выявила прокуратура Меркенского района, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники надзорного органа установили, что уполномоченный орган допустил нарушения законодательства при распределении жилищ среди граждан, обладающих первоочередным правом на получение жилья из государственного жилищного фонда.

Как выяснилось, несмотря на то, что в 2022 году из жилищного фонда были приобретены 20 квартир, ни одну из них детям-сиротам акимат не выдал.

Так, дети-сироты были лишены гарантированных государством прав постановки на очередь и возможностей получения жилья.

«По акту прокурорского надзора троих детей поставили в очередь на жилье, четверым выдали квартиры из жилищного фонда с оформлением правоустанавливающих документов», – заключили в прокуратуре.

#акимат #прокуратура #нарушение #дети-сироты #госжилье

Популярное

Все
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Посвящается поэту и гражданину
Казахстан – не проходной двор
Что связывает Пушкина с областью Абай?
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
«Тайник-KZ» стал брендом
Отечественные инвесторы намерены соединить «Шымбулак» и «Ой-Карагай» канатной дорогой
Фундамент языка закладывается с колыбели
Экспонаты ожили
Служил профессии, чтил силу слова
В Алматинской области усилили борьбу с нелегальными застройщиками
Сначала отремонтируют, потом снесут?
Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны
Как отечественному бизнесу стать социально-ответственным?
Народный губернатор всегда помнил о своих корнях
День работников культуры и искусства отмечают в Казахстане
Палитра цвета и настроений
Первооткрыватель и звезда первой величины в науке
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Будущее – за казахским языком
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Ни проехать, ни пройти
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Без стабильно работающей техники не выполнить ни одну боевую задачу
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Штурмовики идут в бой с пехотой
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области

Читайте также

Три фармкомпании наказали за картельный сговор
Сигареты на 200 млн тенге пытались незаконно провезти в Каз…
Уголовное дело в отношении руководства Комитета рыбного хоз…
Почти 1,5 млрд тенге хотели присвоить при госзакупках в МАЭК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]