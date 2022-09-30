Фото: vremyan.ru
Происшествия
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой

В городе Актау 16-летняя школьница покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с одной из многоэтажек. Этой весной девочку забрали из семьи и поместили в детский дом. Подросток рассказывала, что на протяжении 9 лет ее насиловали родные дяди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

16-летняя школьница из Жанаозена весной обратилась к алматинскому адвокату. Девочка, которая на тот момент уже дважды пыталась покончить с собой, умоляла спасти ее.

Ребенок рассказывала, что с 7 лет воспитывалась у бабушки. И все эти годы якобы подвергалась сексуальному насилию.

Приехав в Мангистау, адвокат написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили, ребенка из семьи изъяли. Но следствие и экспертизы показали, что состава преступления не было. Уголовное дело закрыли.

Общественники говорят: узнав об этом, девочка заявила, что не хочет жить. Юристы и правозащитники настаивали на том, что ребенка следует перевезти в Алматы. Они нашли и подходящий детский дом, и даже женщину, которая была готова взять ее в семью. Потенциальная приемная мать приезжала в Актау, чтобы встретиться с подростком. Но ее не пустили.

Не разрешили в детдоме и свидание с алматинским юристом. Причину запрета объяснили отсутствием разрешений от органов опеки.  

«Объяснила ситуацию, что у девочки неординарный случай. Что не исключено, что она снова может покончить с собой, пытаться это сделать. «Пожалуйста, дайте нам условия увезти ее пораньше». Меня молча выслушали, однако сказали, что: «Принесите разрешение соответствующее. Я вам дам возможность встретиться с ней», – рассказывает юрист Карлыгаш Кужагариева.

Последний раз Карлыгаш Кужагариева разговаривала со школьницей полторы недели назад. Ребенок, говорит юрист, был подавлен: девочка хотела как можно скорее уехать из области. А вчера по дороге из школы в детский дом она поднялась на самый верхний этаж высотки и прыгнула вниз.

В школе, куда девочка пришла в новом учебном году, о ее проблемах, говорят, ничего не знали. Психолог рассказывает: ребенок достаточно быстро влился в коллектив и хорошо учился.

«Всегда, когда приходят новые дети, тем более воспитанники детского дома, я провожу с ними встречи. Жангуль – не исключение. Она достаточно быстро влилась в коллектив. Ей нравилась школа и одноклассники. Никаких проблем не озвучивала. Первый месяц – только адаптация. Сеансов, связанных с ее переживаниями, детскими травмами мы не проводили», – говорит детский психолог Махаббат Тасбулатова.

В детском доме и управлении образования комментировать ситуацию отказались. Говорят, история с суицидом находится на контроле Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено, но никаких других подробностей пока нет.

 

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