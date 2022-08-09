Девочка подожгла себя, играя со спичками в ЗКО

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области сообщили, что инцидент произошёл в Теректинском районе, передает Kazpravda.kz.

"Во дворе частного дома в результате игры со спичками загорелась одежда на девочке 2015 года рождения. От воздействия огня ребёнок получил термический ожог 2-3а степени и госпитализирован в городскую многопрофильную детскую больницу", - говорится в информации.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что ребёнок находится в реанимации.

"Площадь ожогов составила 22%, поражения глубокие", - отметили в управлении.