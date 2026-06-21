Двух подозреваемых по делу в вымогательстве задержали в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице зарегистрирован факт вымогательства деньги у руководителя одной из строительных компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

В ходе следствия выяснилось, что двое мужчин на протяжении двух недель, путем шантажа, систематически оказывали давление на предпринимателя, требуя деньги и постепенно увеличивая сумму.

При этом они угрожали распространением в социальных сетях сведений, которые могли бы негативно повлиять на деловую репутацию и деятельность компании. В итоге сумма требований составила 80 млн тенге. В целях пресечения противоправных действий законный представитель обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при передаче денежных средств, сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых.

«Было установлено, что один из них является адвокатом. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего. Оба задержанных водворены в ИВС. Полиция напоминает, что любые попытки давления, шантажа или получения денег незаконным путем будут пресекаться, а причастные лица — установлены и привлечены к ответственности», – говорится в публикации.

В правоохранительных органах отметили, что даже посредничество или содействие в подобных действиях также является уголовно наказуемым. Гражданам и предпринимателям при любых фактах угроз и вымогательства необходимо незамедлительно обращаться в полицию.