Девочка-подросток совершила суицид в Атырау

Как стало известно, Асемай сделала последнее фото с моста и подписала его «Прощайте».

Фото: freepik.com

В Атырау 16-летняя Асемай Казбекова ушла из дома в неизвестном направлении вечером 6 апреля. Поиски подростка продолжались несколько дней, и сегодня стало известно, что девочка совершила суицид, прыгнув с моста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Эту новость сообщила на своей странице в Facebook волонтер Сандугаш Кукенова, она участвовала в поисках подростка.

«На последней записи с уличных камер видеонаблюдения было зафиксировано, как Асемай поднималась на мост. Что случилось далее, мы не могли знать. Вся надежда оставалась на еще одну камеру в частном доме, однако хозяина несколько дней не было дома. Сегодня он вернулся домой и отцу девочки удалось посмотреть запись. К великому сожалению, там было видно, как Асемай спрыгнула с моста», - написала Сандугаш.

Отметим, к поискам девочки также подключились волонтеры и народные избранники.

Ранее депутат областного маслихата Надежда Шильман написала на своей странице Facebook, что Асемай сделала последнее фото с моста и подписала его «Прощайте».

В полиции проинформировали, что поиски Асемай Казбековой продолжаются.

Фото: AtyrauPress