Фото: zakon.kz
Происшествия
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ

Трагедия произошла 1 мая в городе Алматы, на пересечении улиц Казыбек би и Барибаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Starex двигался в западном направлении по улице Казыбек би. Внутри находилась семья.

Дверь минивэна неожиданно открылась. Девочка 2014 года рождения, сидевшая на пассажирском сиденье, выпала на проезжую часть. Минивэн переехал ее. От полученных тяжелых травм девочка скончалась на месте.

Все детали трагедии выясняют сотрудники дорожной полиции.

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