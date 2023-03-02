Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы

Спустя сутки все пятеро подозреваемых были задержаны и взяты под стражу.

Фото: Kazpravda.kz

Молодая алматинка поблагодарила полицейских за поимку ее обидчиков. По словам девушки, пятеро неизвестных мужчин ограбили ее, затем двое из них надругались над ней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"Несмотря на шоковое состояние, я обратилась за помощью в полицию. Спустя сутки все пятеро подозреваемых были задержаны и взяты под стражу. Я выражаю благодарность руководству и сотрудникам отдела полиции при УП Бостандыкского района за профессионализм, чуткость и человечность. В те минуты для меня была важна их поддержка. Огромная признательность сотрудникам полиции", - рассказала жительница Алматы.

По сведениям подразделения, по факту грабежа и изнасилования проводится досудебное расследование.

Другие данные по уголовному делу, на основании Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат, добавили в полиции.