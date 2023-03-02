Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы

Спустя сутки все пятеро подозреваемых были задержаны и взяты под стражу.
Молодая алматинка поблагодарила полицейских за поимку ее обидчиков. По словам девушки, пятеро неизвестных мужчин ограбили ее, затем двое из них надругались над ней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.
"Несмотря на шоковое состояние, я обратилась за помощью в полицию. Спустя сутки все пятеро подозреваемых были задержаны и взяты под стражу. Я выражаю благодарность руководству и сотрудникам отдела полиции при УП Бостандыкского района за профессионализм, чуткость и человечность. В те минуты для меня была важна их поддержка. Огромная признательность сотрудникам полиции", - рассказала жительница Алматы.
По сведениям подразделения, по факту грабежа и изнасилования проводится досудебное расследование.
Другие данные по уголовному делу, на основании Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежат, добавили в полиции.