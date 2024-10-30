Диалог традиций и инноваций

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Название выставки – She Rug – это игра слов, которая по задумке инициатора проек­та Сандугаш Бейсенбековой соединяет женское начало и древнее искусство ковроткачества.

фото Игоря Бургандинова

– Здесь ковры, гобелены, живопись и инсталляции превращаются в живое отражение культурного наследия, современного искусства и глубоких личных историй, – говорит куратор выставки искусствовед Лейла Махат.

По ее словам, нынешняя экспозиция не просто собрание произведений искусства, это диалог между традицией и инновацией, прошлым и будущим, материальным и духовным. Участники представляют уникальные работы, каждая из которых по-своему раскрывает связь между культурными символами и современным творчеством.

Мереке Айдарша создала изумительную копию Пазырыкского ковра, которая связывает нас с прошлым через настоящее. Алибай Бапанов и Бауыржан Дос­жанов, яркие представители казахского авангарда, в своих работах открывают новые грани традиционного искусства.

Кундыз Жилыбаева и Наталья Баженова, мастера гобеленов, передают свои чувства через текстильные работы, а инсталляция «Нити стойкости» трогательно отражает их женс­кую силу и упорство.

Также важной частью выставки являются редкие коллекции ковров, собранные такими ценителями искусства, как Асыр Бейсенбеков, Туймекыз Рыс­баева, Сержан Баширов, Сауле Аумолдаева.

По мнению организаторов, эта выставка – место для размышлений о том, как искусство может стать мостом между разными мирами и временами. Она призвана вдохновить зрителей на новые открытия, соединить историю и современность.

#Астана #выставка #ковры #She Rug

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