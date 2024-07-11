Димаш Кудайберген выступил хэдлайнером фестиваля EXIT в Сербии

Накануне в Сербии отмечали день рождения выдающегося инженера, физика-электроника, изобретателя в области электротехники и радиотехники Николы Теслы

Фото: dimashnews.com

В день рождения гениального изобретателя крупнейший фестиваль Юго-Восточной Европы EXIT собрал всю творческую энергию на одной сцене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фестиваль EXIT проходит в уникальном месте. Крепость Петроварадин, «Гибралтар на Дунае» — одно из наиболее сохранившихся фортификационных сооружений в Европе. Сейчас здесь располагаются около ста художественных студий, есть также рестораны, кафе, музеи и галереи.

Фестивалю EXIT уже больше 20 лет, и в 2024 году он вновь вошел в топ 10 лучших фестивалей мира по версии влиятельного британского журнала DJ Mag.

В лайн-ап фестиваля крупнейшие звезды мировой музыкальной сцены, выступающие в самых разнообразных жанрах. Хэдлайнерами открытия фестиваля выступили Димаш Кудайберген и Бурак Йетер, входящий в топ-100 лучших диджеев планеты.

Безусловно, самым фестивальным произведением в репертуаре Димаша является Weekend — совместный трек турецкого и казахстанского музыкантов, и в нулевой день фестиваля он прозвучал под бурные овации тысяч зрителей.

Заряженные атмосферой праздника гости не менее горячо приняли и авторскую песню Димаша Кудайбергена «When I’ve got you», которая украсила творческий вечер на Tesla Universe Stage.