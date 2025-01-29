Димаш Кудайберген выступил на «Весеннем фестивале» в Китае

28 января в канун нового года по китайскому календарю на главных телеканалах Поднебесной состоялась трансляция «Весеннего фестиваля», сообщает Kazpravda.kz

Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, казахстанский певец Димаш Кудайберген выступал на красивейшей площадке в Чунцине вместе с такими известными китайскими исполнителями, как Цзян Циньцинь, Тянь Лянь, Ю Чанцзин, Гуань Сяотун, Чжоу E, Керли Гао, группой Teens In Times в сопровождении национальной команды по спортивной гимнастике.

Артисты исполнили песню «Празднование Нового года».

«Когда я выступаю на этой сцене, я делаю это от всего сердца, от всей души, с большим уважением от нашей страны, нашего Казахстана к нашим большим китайским друзьям», – отметил певец в своем поздравлении с китайским Новым годом.

Напомним, 26 января Димаш Кудайберген прибыл в Будапешт для участия в работе в качестве члена жюри 10-го юбилейного сезона проекта Virtuosos.