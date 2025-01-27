Димаш Кудайберген вошел в состав жюри проекта Virtuosos

В этом проекте он участвует второй раз

Фото: dimashnews.com

26 января Димаш Кудайберген прибыл в Будапешт для участия в работе в качестве члена жюри 10-го юбилейного сезона проекта Virtuosos, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет dimashnews.com, уникальный конкурс молодых талантов, раскрывающих мир классической музыки для большой телевизионной аудитории, подарит зрителям незабываемые ощущения. В программе участвуют по четыре молодых талантливых музыканта из Венгрии, Австрии, Словении, Сербии и Черногории.

В полуфинале участники из каждой страны попарно соревнуются друг с другом. Затем финалисты встречаются друг с другом так, что победителями становятся пять конкурсантов – по одному из каждой страны-участницы.

Высочайший уровень соревнования подтверждается и составом высокого жюри из всемирно известных профессионалов музыкальной сферы, которые будут оценивать не только виртуозность исполнения, но и поведение участника на сцене, его эмоциональное воздействие на зрителей.

Казахстанский музыкант Димаш Кудайберген во второй раз будет принимать участие в проекте Virtuosos. В прошлом году он впервые работал в составе жюри этого конкурса.

В финале прошлогоднего проекта Димаш выступил дуэтом с величайшим голосом XX века, маэстро Пласидо Доминго. Музыканты исполнили дуэт Надира и Зурги Au Fond du Temple Saint из оперы Жоржа Бизе «Ловцы жемчуга».

Напомним, ранее всемирно известный казахстанский певец в четвёртый раз был признан «Деятелем культуры года».