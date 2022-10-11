Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме

Директор сельской школы устроил резню в собственном доме. Кровавая драма разыгралась в ночь на 6 октября в Шалкарском районе Актюбинской области. От ножевых ранений пострадали жена и дочь педагога, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Что стало причиной жестокой расправы, не уточняется. Мужчину тут же арестовали, полицейские возбудили уголовное дело. «Шалкарским районным отделом полиции расследуется уголовное дело по статье 99 УК РК «Покушение на убийство». 37-летний подозреваемый задержан и водворён в ИВС. Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит», – прокомментировал руководитель пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Как рассказали в областном управлении образования, в должности директора школы мужчина пробыл полгода. До этого он работал в районном отделе образования. Сразу после происшествия мужчину сняли с поста.

«Характеризовался как нормальный семьянин, хороший работник, – говорит Жолдас Батырхан, руководитель управления образования Актюбинской области. – До апреля нынешнего года он работал методистом в районном отделе образования. С апреля был назначен директором школы. С 6 числа он освобождён от занимаемой должности».

 

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