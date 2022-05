Свежий выпуск Дивные песни Il Divo Татьяна БЕК

Il Divo – это международный квартет исполнителей, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный классический поп-проект 2006 года. Инициатором создания квартета был Саймон Ковелл, британский музыкальный продюсер, известный благодаря работе с командой Westlife и участию в создании телешоу American Idol и X-Factor. Вдохновленный совместной записью Андреа Бочелли и Сары Брайтман, он решил создать интернациональный поп-квартет, участники которого пели бы как три тенора, а выглядели как модели Armani. Кастинг проводился в течение двух лет в Испании, Швейцарии, Франции и США, в каждой стране было выбрано по участнику: испанский баритон Карлос Марин, швейцарский тенор Урс Бюлер, французский поп-певец Себастьен Изамбар и американский тенор Дэвид Миллер.

Группа поет на английском, испанском, итальянском, латинском и французском языках. Их фирменный стиль определяют как гибрид поп-музыки с оперой. Они записывали дуэты с Селин Дион и Тони Брэкстон. С последней квартет исполнил официальный гимн чемпионата мира по футболу в 2006-м. В том же году вокалисты как специальные гости участвовали в североамериканском туре Барбары Стрейзанд. Il Divo успешно гастролирует в разных странах, в мире продано 26 млн их альбомов.

«Мы рады выступать в Астане, где оказались впервые в столь знаменательный для вашей страны день. У вас очень красивая столица. Желаем Астане процветания!» – поздравили со сцены Центрального концертного зала «Казахстан» многочисленных слушателей с праздником участники квартета.

В столице Казахстана аккомпанировал знаменитым певцам симфонический оркестр Государственной филармонии Астаны. Il Divo исполнили испанские версии хитов мировой поп-музыки и знаменитые оперные партии, в том числе композиции My Heart Will Go On из фильма «Титаник», кавер-версию песни Тони Брэкстон Unbreak my heart. Публика встречала каждый номер громом аплодисментов и не хотела отпускать артистов. На бис прозвучала композиция Caruso, посвященная памяти великого итальянского оперного певца Энрико Карузо.