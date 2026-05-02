В Астане прошла экологическая акция у водоемов

Таза Казахстан

Акция организована в рамках масштабной эко-кампании «Таза Казахстан»

фото: Акимат Астаны

В столице с раннего утра проходит акция «Мөлдір бұлақ», передает Kazpravda.kz.

Работы проводятся на набережной реки Есиль, а также на участках Сарыбулака и других водоемов. Участники занимаются уборкой мусора, очисткой прибрежных зон и приведением в порядок общественных пространств.

К экологической инициативе присоединились жители столицы, сотрудники коммунальных служб и волонтеры.

«Акция направлена на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным ресурсам», - сообщили в Акимате Астаны.

Кроме того, участники экоакции «Мөлдір бұлақ» развернули гигантский флаг «Таза Қазақстан» в Астане.

Студенты колледжей и вузов, а также активисты молодежного крыла «Жастар рухы» партии AMANAT присоединились к акции, очистив набережную ручья Акбулак от мусора, сухих листьев и веток.

Организаторы отмечают, что подобные акции уже стали городской традицией и охватывают все больше территорий.

«В нашем районе, как и во всем городе, проходят массовые мероприятия по очистке территории с участием активных жителей, молодежи. Наводим порядок вдоль улиц, в парках и других общественных местах. Сегодня в рамках акции «Мөлдір бұлақ» акцент сделан на уборке набережной ручья Акбулак. Мероприятие направлено на популяризацию бережного отношения к водным ресурсам и окружающей среде», – отметил специалист отдела внутренней политики акимата столичного района Алматы Ернар Наурызов.

В горучреждении призывают астанчан поддержать экологический месячник и внести свой вклад в сохранении чистоты региона.

#уборка #субботник #очищение водоемов

Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение …
Свыше 20 тыс человек вышли на экологическую акцию в Алматин…
Посадили деревья, почистили дворы
Около миллиона человек приняли участие в акции «Таза Қазақс…

