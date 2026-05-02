В Астане прошла экологическая акция у водоемов

фото: Акимат Астаны

В столице с раннего утра проходит акция «Мөлдір бұлақ», передает Kazpravda.kz.

Работы проводятся на набережной реки Есиль, а также на участках Сарыбулака и других водоемов. Участники занимаются уборкой мусора, очисткой прибрежных зон и приведением в порядок общественных пространств.

К экологической инициативе присоединились жители столицы, сотрудники коммунальных служб и волонтеры.

«Акция направлена на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным ресурсам», - сообщили в Акимате Астаны.

Кроме того, участники экоакции «Мөлдір бұлақ» развернули гигантский флаг «Таза Қазақстан» в Астане.

Студенты колледжей и вузов, а также активисты молодежного крыла «Жастар рухы» партии AMANAT присоединились к акции, очистив набережную ручья Акбулак от мусора, сухих листьев и веток.

Организаторы отмечают, что подобные акции уже стали городской традицией и охватывают все больше территорий.

«В нашем районе, как и во всем городе, проходят массовые мероприятия по очистке территории с участием активных жителей, молодежи. Наводим порядок вдоль улиц, в парках и других общественных местах. Сегодня в рамках акции «Мөлдір бұлақ» акцент сделан на уборке набережной ручья Акбулак. Мероприятие направлено на популяризацию бережного отношения к водным ресурсам и окружающей среде», – отметил специалист отдела внутренней политики акимата столичного района Алматы Ернар Наурызов.

В горучреждении призывают астанчан поддержать экологический месячник и внести свой вклад в сохранении чистоты региона.