Для досуга и не только

Как сообщили местные власти, ранее здание находилось в плачевном состоянии из-за сырости и холода, практически не отапливалось. Во время ремонта здесь заменили кровлю, установили новые окна и двери, отремонтировали фасад и стены внутри, постелили теплые полы. В рамках модернизации были отремонтированы также сцена и семь кабинетов. А это значит, что жители поселка могут с удовольствием провести время не только в обновленном актовом зале, но и задержаться с книжкой в библиотеке.

В перспективе решается вопрос приобретения новой мебели для Дома культуры. Обновленному ДК предлагают присвоить имя писателя-классика Ильяса Есенберлина.