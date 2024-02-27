Для досуга и не только Свежий выпуск 27 февраля 2024 г. 6:15 1 Юлия Пулина Капремонт Дома культуры завершили в поселке Карсакпай области Улытау. Здание ДК модернизировали в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі». Стоимость проекта – 112 млн тенге. фото из архива "КП" Как сообщили местные власти, ранее здание находилось в плачевном состоянии из-за сырости и холода, практически не отапливалось. Во время ремонта здесь заменили кровлю, установили новые окна и двери, отремонтировали фасад и стены внутри, постелили теплые полы. В рамках модернизации были отремонтированы также сцена и семь кабинетов. А это значит, что жители поселка могут с удовольствием провести время не только в обновленном актовом зале, но и задержаться с книжкой в библиотеке. В перспективе решается вопрос приобретения новой мебели для Дома культуры. Обновленному ДК предлагают присвоить имя писателя-классика Ильяса Есенберлина. #ремонт #дом культуры #Карсакпай