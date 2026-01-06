Для души и для дела Статьи,Қазақ тілі 9 января 2026 г. 2:30 4 Лаура Казихан Свыше 86% населения Актюбинской области владеют казахским языком фото с сайта областного акимата Какие языки звучат дома, на работе и на улицах Актюбинской области? Чтобы получить ответ, основанный не на предположениях, а на фактах, управление по развитию языков региона с помощью центра социологических исследований «Социум» провело большой опрос населения. В нем участвовали 5 000 жителей разных национальностей в возрасте от 18 лет из всех 12 районов и города Актобе. Руководитель отдела управления по развитию языков Маржан Жанасова поясняет, что важно было узнать реальную картину: какие языки используются в быту и на работе и насколько комфортно чувствуют себя жители региона. – Результаты исследования показали, что в области сложилась спокойная и стабильная языковая обстановка. Более 90 процентов опрошенных в целом довольны тем, как обстоят дела с языками. Подавляющее большинство, а это 92,5 процента, отметили, что их языковые права не ущемляются. Это важный индикатор общественного согласия. Кроме того, для 81,6 процента языковой вопрос точно не является причиной, которая могла бы заставить их задуматься об отъезде из страны. Это говорит о низком уровне потенциальной напряженности, – поясняет Маржан Жанасова. Казахский язык прочно вошел в повседневную жизнь региона. Исследование показывает качественный сдвиг. Свыше 86% опрошенных в той или иной степени владеют казахским языком, а свободно говорят, читают и пишут на нем более 59%. Но более показательно другое: 82,5% респондентов сказали, что на работе, в семье и в общественных местах чаще всего общаются именно на казахском. Это означает, что государственный язык действительно стал рабочим инструментом для большинства. При этом его использование различается от сферы к сфере. Например, в госорганах и ЦОНах на казахском общаются в 78–86% случаев, в семье – 81%. В магазинах и в общественном транспорте на нем говорят около 76%. А вот в деловой среде, например, на работе, в банках или поликлиниках, часто сохраняется гибкое двуязычие. Здесь казахский язык преобладает, но русский также остается важным для профессионального взаимодействия. Интересно, как люди сами объясняют, зачем им знание казахского языка. Для многих это не просто формальность. Более 86% согласны с тем, что это родной язык и его знание – это обязанность. 92% опрошенных видят в нем преимущество для политической или общественной карьеры, а 84% – для получения хорошей работы. То есть люди воспринимают язык и как часть своей идентичности, и как практический ресурс для успеха. Русским языком свободно владеют 69% опрошенных, а в целом активно используют более 93%. С английским языком ситуация складывается иначе. Говорят на нем около 4%, и в основном это молодежь, а почти половина опрошенных, или 43%, не знает его совсем. Это показывает, что путь к практическому трехъязычию требует времени и усилий. Исследование выявило и конкретные ожидания жителей: запрос на активное присутствие казахского языка в интернет-пространстве, повышение качества его преподавания и более современные подходы к его популяризации. На основе этих выводов были определены основные направления работы по дальнейшему внедрению языка в городскую и деловую среду, совершенствованию методик обучения, развитию цифрового контента. Как отмечает Маржан Жанасова, данные исследования – это основа для дальнейшей работы. В области уже действуют языковые курсы не только в областном центре, но и в трех районах. Работают клубы, где всем желающим помогают осваивать казахский язык для общения. Также ведется постоянная работа над качеством языковой среды: проверяется правильность написания вывесок и рекламы, предпринимателям оказывается консультационная помощь. В целом исследование рисует картину уверенного и гармоничного развития языковой среды в Актюбинской области. Укрепление роли государственного языка идет рука об руку с сохранением уважения к русскому языку. Такой баланс, судя по мнению большинства жителей, создает комфортную среду для жизни и развития. #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык