Какие языки звучат дома, на работе и на улицах Актюбинской области? Чтобы получить ответ, основанный не на предположениях, а на фактах, управление по развитию языков региона с помощью центра социологических исследований «Социум» провело большой опрос населения. В нем участвовали 5 000 жителей разных национальностей в возрасте от 18 лет из всех 12 районов и города Актобе. Руководитель отдела управления по развитию языков Маржан Жанасова поясняет, что важно было узнать реальную картину: какие языки используются в быту и на работе и насколько комфортно чувствуют себя жители региона.

– Результаты исследования показали, что в области сложилась спокойная и стабильная языковая обстановка. Более 90 процентов опрошенных в целом довольны тем, как обстоят дела с языками. Подавляющее большинство, а это 92,5 процента, отметили, что их языковые права не ущемляются. Это важный индикатор общественного сог­ласия. Кроме того, для 81,6 процента языковой вопрос точно не является причиной, которая могла бы заставить их задуматься об отъезде из страны. Это говорит о низком уровне потенциальной напряженности, – поясняет Маржан Жанасова.

Казахский язык прочно вошел в повседневную жизнь региона. Исследование показывает качественный сдвиг. Свыше 86% опрошенных в той или иной степени владеют казахским языком, а свободно говорят, читают и пишут на нем более 59%. Но более показательно другое: 82,5% респондентов сказали, что на работе, в семье и в общественных местах чаще всего общаются именно на казахском. Это означает, что государственный язык действительно стал рабочим инструментом для большинства.

При этом его использование различается от сферы к сфере. Например, в госорганах и ЦОНах на казахском общаются в 78–86% случаев, в семье – 81%. В магазинах и в общественном транспорте на нем говорят около 76%. А вот в деловой среде, например, на работе, в банках или поликлиниках, часто сохраняется гибкое двуязычие. Здесь казахский язык преобладает, но русский также остается важным для профессионального взаимодействия.

Интересно, как люди сами объяс­няют, зачем им знание казахского языка. Для многих это не просто формальность. Более 86% согласны с тем, что это родной язык и его знание – это обязанность. 92% опрошенных видят в нем преимущество для политической или общественной карьеры, а 84% – для получения хорошей работы. То есть люди воспринимают язык и как часть своей идентичности, и как прак­тический ресурс для успеха.

Русским языком свободно владеют 69% опрошенных, а в целом активно используют более 93%.

С английским языком ситуация складывается иначе. Говорят на нем около 4%, и в основном это молодежь, а почти половина опрошенных, или 43%, не знает его совсем. Это показывает, что путь к практическому трехъязычию требует времени и усилий.

Исследование выявило и конкретные ожидания жителей: запрос на активное присутствие казахского языка в интернет-пространстве, повышение качества его преподавания и более современные подходы к его популяризации. На основе этих выводов были определены основные направления работы по дальнейшему внедрению языка в городскую и деловую среду, совершенствованию методик обучения, развитию цифрового контента.

Как отмечает Маржан Жанасова, данные исследования – это основа для дальнейшей работы. В области уже действуют языковые курсы не только в областном центре, но и в трех районах. Работают клубы, где всем желающим помогают осваивать казахский язык для общения. Также ведется постоянная работа над качест­вом языковой среды: проверяется правильность написания вывесок и рекламы, предпринимателям оказывается консультационная помощь.

В целом исследование рисует картину уверенного и гармоничного развития языковой среды в Актюбинской области. Укрепление роли государст­венного языка идет рука об руку с сохранением уважения к русскому языку. Такой баланс, судя по мнению большинства жителей, создает комфортную среду для жизни и развития.