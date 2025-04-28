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Для лесоучреждений региона планируется закупить 110 единиц техники и 26 беспилотных летательных аппаратов – об этом сообщили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Средства в размере 3,9 млрд тенге предусмотрены по линии АО «Фонд развития промышленности». Кроме того, за последнее время 80 новых единиц техники, в том числе пожарные автомобили, пополнили парк подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Всего с началом пожароопасного сезона, стартовавшего с апреля, в области зарегистрировано 11 загораний, в том числе четыре на территории государственного лесного фонда. Общая площадь лесной территории, пройденная огнем, 179 га. Для борьбы с природными пожарами лесоучреждения укомплектованы 196 единицами техники, более 3 тыс. единицами оборудования, а также 6 беспилотниками для мониторинга с воздуха.

«Созданы 22 мобильные бригады, в которые входят сотрудники подразделений по чрезвычайным ситуациям, полицейские, лесники, представители местных исполнительных органов», - рассказали в управлении.

Общая площадь государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области составляет 2,9 млн га, в том числе 1,6 млн га лесопокрытая.

Действуют 6 государственных учреждений лесного хозяйства, а также два заповедника (Западно-Алтайский, Маркакольский), Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, пять природных заказников республиканского значения (Нижне-Тургусунский, Каратальские пески, Кулуджунский (зоологический), Тарбагатайский (зоологический), «Онтүстік Алтай» (комплексный), памятник природы республиканского значения «Синегорская пихтовая роща».