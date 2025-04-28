Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники

Экология
120
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Средства в размере 3,9 млрд тенге предусмотрены по линии АО «Фонд развития промышленности»

Фото автора

Для лесоучреждений региона планируется закупить 110 единиц техники и 26 беспилотных летательных аппаратов – об этом сообщили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Средства в размере 3,9 млрд тенге предусмотрены по линии АО «Фонд развития промышленности». Кроме того, за последнее время 80 новых единиц техники, в том числе пожарные автомобили, пополнили парк подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Всего с началом пожароопасного сезона, стартовавшего с апреля, в области зарегистрировано 11 загораний, в том числе четыре на территории государственного лесного фонда. Общая площадь лесной территории, пройденная огнем, 179 га. Для борьбы с природными пожарами лесоучреждения укомплектованы 196 единицами техники, более 3 тыс. единицами оборудования, а также 6 беспилотниками для мониторинга с воздуха.

«Созданы 22 мобильные бригады, в которые входят сотрудники подразделений по чрезвычайным ситуациям, полицейские, лесники, представители местных исполнительных органов», - рассказали в управлении.

Общая площадь государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области составляет 2,9 млн га, в том числе 1,6 млн га лесопокрытая.

Действуют 6 государственных учреждений лесного хозяйства, а также два заповедника (Западно-Алтайский, Маркакольский), Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, пять природных заказников республиканского значения (Нижне-Тургусунский, Каратальские пески, Кулуджунский (зоологический), Тарбагатайский (зоологический), «Онтүстік Алтай» (комплексный), памятник природы республиканского значения «Синегорская пихтовая роща».

#ВКО #техника #леса

Популярное

Все
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Токаев произвел кадровое назначение
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Удивительная судьба Масима Якубова
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Новая гробница найдена в Египте
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Трижды обманувший смерть
Результаты исследования «Тюркский Барометр 2024» представили в Азербайджане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Дом на стенах держится
Основываясь на принципах честной журналистики
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей

Читайте также

Экомероприятие «ДАРмарка» пройдет в Астане
Иртыш теряет прозрачность
Гнездо с птенцом краснокнижного хищника обнаружили в Алмати…
Саксаул пустыне возвращает жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]