Для сохранения и развития казахского языка необходимо использовать потенциал цифровых технологий
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Махаббат Жаксылыкова
К такому заключению пришли участники Республиканского симпозиума «Қазақ тілі – ғылым тілі: дәстүр және инновация» («Казахский язык – язык науки: традиции и инновации») в Туркестане. В его работе приняли участие представители интеллигенции, общественные и культурные деятели, ректоры вузов, ученые и преподаватели, руководители системы образования, докторанты, магистранты и студенты.