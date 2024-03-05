Для сохранения и развития казахского языка необходимо использовать потенциал цифровых технологий

Общество
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Махаббат Жаксылыкова

К такому заключению пришли участники Республиканского симпозиума «Қазақ тілі – ғылым тілі: дәстүр және инновация» («Казахский язык – язык науки: традиции и инновации») в Туркестане. В его работе приняли участие представители интеллигенции, общественные и культурные деятели, ректоры вузов, ученые и преподаватели, руководители системы образования, докторанты, магистранты и студенты.

Симпозиум организован Минис­терством науки и высшего образования РК, Международным казахско-турецким университетом им. Х. А. Ясави, Национальной академией наук при Президенте РК.

– В настоящее время для сохранения любого языка должен быть использован потенциал цифровых технологий, – подчеркнул с трибуны форума министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. – Поэтому сегодня мы говорим о традициях и инновациях. С одной стороны, мы должны сохранить традиционно сложившееся историческое, орфографическое, орфоэпическое культурное наследие. А с другой стороны, если не будем развивать инновации и формировать алгоритм национальной лингвистичес­кой системы в цифровом формате, то, по сути, будущее нашего языка шаткое. Сейчас все мы ежедневно общаемся с цифровыми лицами, а не с людьми, с помощью чат-ботов, SIRI. И в области лингвистики стали открываться новые горизонты, новые темы. Надо уметь пользоваться этими возможностями.

На пленарном заседании ученые выступили с актуальными докладами и обсудили вопросы трансформации казахского языка в язык науки, оценили качество и уровень национального содержания в научных областях, выработали предложения по дальнейшему развитию. В каждой из шести секций прозвучали доклады, в которых рассматривались политико-правовая проблематика науки, актуальные вопросы развития и расширения сферы применения казахского языка.

В рамках симпозиума Министерство науки и высшего образования провело церемонию награждения победителей конкурса «Лучший преподаватель вузов-2023» и «Лучший научный сотрудник-2023».

На конкурс «Лучший научный сотрудник-2023», направленный на поддержку ученых, внесших значительный вклад в развитие науки и техники, поступило 307 заявок. В результате отбора 50 ученых по нап­равлениям «Естественные науки», «Инжиниринг и технологии», «Медицина и здравоохранение», «Социальные науки», «Гуманитарные науки и искусство», «Сельское хозяйство и ветеринария» и «Военные науки и национальная безопасность» приз­наны лучшими и удостоены премии в размере 2 000 МРП. В конкурсе приняли участие 768 кандидатов из 80 вузов. Комиссия выбрала лучших из них. Победителями стали 150 преподавателей из 43 вузов. Помимо денежного поощрения, им вручены специальные значки.

#Туркестан #Образование #ВУЗ #қазақ тілі #симпозиум

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