Для защиты от подтоплений

В рамках проекта уже завершено строительство новой защитной дамбы высотой около четырех метров, что почти в полтора раза выше предыдущей. Это позволит эффективнее противостоять паводкам. Проводится замена устаревшего оборудования на современные погружные насосы европейского производства, способные работать даже при полном затоплении. Установлена новая трансформаторная подстанция на возвышении, что предотвращает ее повреждение в случае подтопления.

Напомним, что в апреле 2024 года из-за паводка и повреж­дения опор линий электропередач насосная станция первого подъема была обесточена, что привело к отключению водоснабжения в городе. Власти организовали подвоз питьевой воды, а в магазины поступили дополнительные объемы бутилированной воды. Модернизация насосной станции направлена на предотвращение подобных ситуа­ций в будущем и обеспечение стабильного водоснабжения для жителей Петропавловска, объясняют местные власти.