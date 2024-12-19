Дни казахского кино прошли в Армении

Кино , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Ереванским зрителям продемонстрировали шесть разножанровых фильмов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД

По данным ведомства, в рамках 25-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Арменией, а также Дня Независимости РК в Ереване прошли Дни казахского кино.

В торжественном открытии мероприятия, состоявшегося в Доме кино Армении, приняли участие представители аппарата президента, министерств и ведомств, общественных кругов и армянских СМИ, а также казахстанская диаспора, проживающая в Армении.

Посол Казахстан в Армении Болат Иманбаев в приветственном слове отметил, что культурно-гуманитарная сфера двустороннего сотрудничества, насыщенная яркими событиями, вносит значительный вклад в дальнейшее укрепление казахско-армянских связей.

В рамках Дней казахского кино были продемонстрированы шесть разножанровых фильмов, каждый из которых уникален.

 «Так, фильм «Қаныш» познакомил с биографической историей о выдающемся ученом Каныше Сатпаеве, чья жизнь стала примером служения Родине. Кинолента «Дос-Мукасан» рассказала историю о становлении легендарного музыкального ансамбля, символизирующего веру в молодость, искусство и любовь. Картина «Бауырына салу» показала глубокую драму семейных отношений и традиции через призму детских воспоминаний. Биографическая драма «Жамбыл. Новая эра» раскрыла противостояние великого поэта идеологическим вызовам его времени. Фильм «Үміт сәулесі» вдохновил, рассказывая историю паралимпийца, который благодаря своему упорству стал символом надежды. Кинокартина «Операция Набат» погрузила зрителей в напряженный мир правоохранительных органов, демонстрируя героизм казахских силовиков», – пишут в пресс-релизе.

Мероприятие было организовано посольством Казахстана совместно с министерством культуры и информации РК и Госцентром поддержки национального кино KAZAKHCINEMA, при содействии министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Союза кинематографистов Армении.

#МИД #кино #Армения #дни

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