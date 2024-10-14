Дни культуры Армении пройдут в Казахстане

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В период с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни культуры Армении в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: МКИ РК

В рамках Дней культуры в Казахстане запланирован ряд культурных и творческих мероприятий. Открытие Дней армянского кино начнется с анимационной программы «Волшебный мир армянской анимации», который состоится в кинотеатре «Кинопарк 7 IMAX Керуен» города Астаны.

Кроме того, казахстанским зрителям представят художественный фильм – «Капли света» режиссера Армана Чилингаряна. Торжественный концерт с участием Государственного джазового оркестра Армении будет представлен зрителям в Казахском Национальном музыкально-драматическом театре имени Калибек Куанышбаева. Стоит отметить, что Государственный джазовый оркестр Армении был создан в 1938 году и стал одним из первых джазовых коллективов СССР. Сегодня это один из лучших оркестров мира, известный своими яркими музыкантами и богатейшим репертуаром.

Также будет организована фотовыставка, посвященная 100-летию творчества Сергея Параджанова. На выставке будут представлены около 45 фотографий из архива Музея Сергея Параджанова, из которых 20 посвящены его повседневной жизни и творческим замыслам, а 25 – его художественным произведениям.

16 октября состоится показ художественного фильма «Яша и Леонид Брежнев» режиссера Эдгара Багдасаряна. Дни культуры Армении в Казахстане будут завершены показом спектакля «Лю-Беф» Государственного театра «Амазгаин» имени Соса Саргсяна, который состоится в Казахском Национальном музыкально-драматическом театре имени Калибек Куанышбаева.

Ознакомиться с графиком мероприятий можно здесь

#казахстан #культура #Армения

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