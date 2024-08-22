В Душанбе прошел концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана

Культура
149
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Казахстана в Таджикистане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На гала-концерте, прошедшем в государственном комплексе «Кохи Борбад», выступили мастера искусств Казахстана и Таджикистана, в том числе симфонический оркестр и балетная труппа Astana ballet, хор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», этно-фолк группа Hassak и другие творческие коллективы.

В программу вошли известные музыкальные произведения двух народов, отрывки из репертуара мировой классической музыки и хореографические композиции. Свое творчество таджикским зрителям представили известные деятели культуры Димаш Кудайберген, Айгуль Улкенбаева, Темирлан Бейсембай (Ratovich), группа El Voice, Фарух Тохтамуратов (Adam) и другие.

В рамках Дней культуры Казахстана в Душанбе, Худжанде и Бохтаре пройдет ряд мероприятий, направленных на расширение межкультурных связей. 21 августа в Парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фирдоуси был торжественно открыт бюст казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбая.

Кроме того, были организованы выставка декоративно-прикладного искусства, на которой представлены уникальные артефакты из фонда Национального музея Казахстана, и показ казахских фильмов.

#культура #Таджикистан #дни культуры

Популярное

Все
Экспедиция за зубами древних акул
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Небезопасный детский сад
Аферист в погонах
Свыше 5 млн тенге потратят из бюджета Костаная на профилактику интернет-мошенничества
В Астане завершился третий республиканский форум молодых учителей «Жас ұстаз: табысқа апарар жол»
Сектор «Банкрот» на барабане! С 25 августа вступят в силу новые правила для процедуры внесудебного банкротства
А ваш ребенок готов к школе? Что следует знать при выборе школьной одежды и принадлежностей
Аварий станет меньше. В этом году откроется движение по всем полосам трассы Караганда – Балхаш
Белый верх – темный низ?
Гидроузлы выстояли, но готовы ли они к следующему натиску стихии?
АЭС станет ключевым звеном
Требований немного, но они непреложны
Посла Беларуси пригласили в МИД Казахстана
Токаев подписал указ о награждении шахтеров
Как в Казахстане стимулируют рост самостоятельности регионов
«Помогли детям из регионов ЧС, но ущемили права других ребят» – мажилисмен о распределении грантов
Медикаменты контрабандой пытались провезти в Казахстан
Казахстан запретил ввозить пшеницу
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Волонтеры из 27 стран мира соберутся в Астане на Слете лидеров движения СВМДА
Как сделать программы сельхозкооперации более эффективными?
Президент ознакомился с производственными объектами агрофирмы «Родина»
Алматы имеет все шансы получить статус Всемирного города ремесел
Бывший зять Карима Масимова объявлен в розыск
Процедуру подготовки к плановой госпитализации упростили в Казахстане
В среднем на 7 000% возросли налоговые ставки на землю из-за изменений в Налоговом кодексе
Ставить цели и добиваться их
Как предотвратить изменение климата?
Чтобы старость была счастливой
Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто
Решить проблему дефицита
«Капля» работает на урожай
Военный суд отреагировал на видео с участием сына мажилисмена Даулета Турлыханова
В «солнечный» период жизни
Застройщиков обяжут выплачивать фактическую разницу за площадь дольщикам
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

«Отмеряющие время»: уникальную коллекцию часов представят в…
Старые здания школ искусств будут реконструированы - глава …
Экспедиция за зубами древних акул
Бюст Абаю установили в Душанбе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]