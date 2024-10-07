Дни культуры Казахстана стартуют в Туркменистане

В июне в Астане прошли Дни культуры Туркменистана в Республике Казахстан

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках Дней культуры, организованных Минкультуры, в период С 7 по 10 октября в городе Ашхабад, запланирована насыщенная программа. Жители и гости Ашхабада смогут познакомиться с казахским кинематографом, музыкальным искусством и народными традициями Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Открытие Дней казахстанского кино начнется с показа исторического фильма казахстанского режиссера А. Сатаева «Рассвет Великой степи» («Ұлы дала таңы»), рассказывающего об эпохе расцвета Казахского ханства, который состоится в кинотеатре «Ашхабад». Кроме того, туркменским зрителям представят еще один казахский фильм – «Паралимпиец».

Гастрольный концерт «Сарыарқа» Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы пройдет во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. В киноконцертном зале «Туркменистан» состоится гастрольный концерт «Мелодии без границ» группы «Saz&Soul» Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

Основное мероприятие пройдет 9 октября в 19:00 во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. В этот день состоится Гала-концерт мастеров искусства Казахстана в рамках церемонии закрытия Дней культуры Республики Казахстан в Туркменистане с участием министров культуры двух стран. В мероприятии примут участие Народный артист Казахстана Рамазан Стамгазиев, Заслуженные деятели Казахстана: Алишер Каримов, лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын» Расул Жармагамбетов, Абылай Тлепберген, Танат Саденов и другие.

Торжественная церемония открытия памятника Великому поэту Абаю Кунанбаеву состоится 10 октября в парке «Лачын» в Ашхабаде. В мероприятии примут участие представители местной интеллигенции, дипломатического корпуса, творческих объединений, казахской диаспоры, а также ученые и писатели.

Отметим, что в июне текущего года в Астане прошли Дни культуры Туркменистана в Республике Казахстан, организованные Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана.

