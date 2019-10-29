До 3,5 млн тонн нефти планирует поставлять Казахстан в Беларусь – Бозумбаев

Казахстан планирует поставлять в Беларусь от 1 до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год. Об этом кулуарах Правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Мы на прошлой неделе с белорусской стороны парафировали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь, в целом о сотрудничестве в этой области, основные принципы все готовы. Внутригосударственные процедуры все пройдем, потом кого-то уполномочим, мы подпишем, они подпишут, дальше на ратификацию отправим. От 1 до 3,5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год (поставлять – прим. автора). Пока так, но это коммерческие переговоры", – сообщил Бозумбаев.
Кроме того Бозумбаев рассказал о своей поездке в Россию и переговорах с министр энергетики России Александром Новаком.
"В пятницу по поручению Токаева вылетал в Москву и в пятницу-субботу провел переговоры со своим коллегой по ряду вопросов. Ему тоже рассказал, что в целом мы по принципам с белорусами договорились. Нужно теперь "Белнефтехим" провести коммерческие переговоры с нашими компаниями. Мы предполагаем, что это в основном компании, которые работают на принципах СРП и ТШО. Как проведут переговоры, потом можно будет говорить", – заключил Бозумбаев.