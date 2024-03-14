Добро пожаловать! Статьи 14 марта 2024 г. 1:00 98 Дмитрий Норкин Казахстан возглавляет топ направлений для туристов из ОАЭ на Ураза-байрам (Eid al Fitr) в 2024-м. фото Минтуризма и спорта Данные глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner показывают, что Казахстан стал самым популярным туристическим направлением для жителей Объединенных Арабских Эмиратов в священном месяце Рамадан и на праздник Курбан айт (Eid al Fitr). Согласно Skyscanner, наиболее предпочтительной датой отъезда для жителей ОАЭ является 2 апреля 2024 года, при этом более половины опрошенных путешественников (51%) предпочитают организовывать поездки продолжительностью неделю или меньше. Казахстан значительно опережает другие популярные направления с увеличением интереса на 195%. Полный список желаемых стран для отпуска выглядит так (указан и годовой рост поисков апрельских рейсов): Казахстан – 195%, Сейшельские Острова – 115%, Кипр – 99%, Япония – 90%, Вьетнам – 81%, Оман – 78%, Швейцария – 56%, Кения – 53%, Маврикий – 52% и Греция – 49%. Эксперт Skyscanner по путешествиям Аюб Эль Мамун отмечает, что выбор Казахстана связан со стремлением жителей ОАЭ к путешествиям, ориентированным на культуру и спокойный отдых во время праздника Ид аль-Фитр, что также отражает эффективное развитие туризма в Казахстане. Данные системы eQonaq АО «НК «Kazakh Tourism» подтверждают растущий интерес туристов из ОАЭ к Казахстану, показывая удвоение числа посетителей с 2 963 в 2022-м до 6 051 туриста в 2023 году. Среди основных направлений в Казахстане для туристов из ОАЭ выделяются Алматы, Астана и Алматинская область. Этот рост популярности Казахстана как туристического направления для жителей ОАЭ говорит о значительном потенциале страны в сфере международного туризма, ведь мы предлагаем уникальное сочетание природной красоты и культурного богатства. Природа и культурный фонд страны год за годом вызывают интерес у иностранных туристов. Живописные горы, потрясающие пейзажи озер и рек, духовные достопримечательности и тандем аутентичных и современных традиций степного народа становятся движущей силой всплеска популярности. #туризм #Kazakh Tourism #Ураза-байрам #Eid al Fitr