Добро пожаловать!

Данные глобальной системы веб-поис­ка информации о воздушных перевозках Skyscanner показывают, что Казахстан стал самым популярным туристическим направлением для жителей Объединенных Арабских Эмиратов в священном месяце

Рамадан и на праздник Курбан айт (Eid al Fitr). Согласно Skyscanner, наи­более предпочтительной датой отъез­да для жителей ОАЭ является 2 апреля 2024 года, при этом более половины опрошенных путешественников (51%) предпочитают организовывать поездки продолжительностью неделю или меньше. Казахстан значительно опережает другие популярные направления с увеличением интереса на 195%.

Полный список желаемых стран для отпуска выглядит так (указан и годовой рост поисков апрельских рейсов): Казах­стан – 195%, Сейшельские Острова – 115%, Кипр – 99%, Япония – 90%, Вьетнам – 81%, Оман – 78%, Швейцария – 56%, Кения – 53%, Маврикий – 52% и Греция – 49%.

Эксперт Skyscanner по путешествиям Аюб Эль Мамун отмечает, что выбор Казахстана связан со стремлением жителей ОАЭ к путешествиям, ориентированным на культуру и спокойный отдых во время праздника Ид аль-Фитр, что также отражает эффективное развитие туризма в Казахстане.

Данные системы eQonaq АО «НК «Kazakh Tourism» подтверждают растущий интерес туристов из ОАЭ к Казахстану, показывая удвоение чис­ла посетителей с 2 963 в 2022-м до 6 051 туриста в 2023 году. Среди основных направлений в Казахстане для туристов из ОАЭ выделяются Алматы, Астана и Алматинская область.

Этот рост популярности Казахстана как туристического направления для жителей ОАЭ говорит о значительном потенциале страны в сфере международного туризма, ведь мы предлагаем уникальное сочетание природной красоты и культурного богатства. Природа и культурный фонд страны год за годом вызывают интерес у иностранных туристов. Живописные горы, пот­рясающие пейзажи озер и рек, духовные достопримечательности и тандем ­аутентичных и современных традиций степного народа становятся движущей силой всплеска популярности.