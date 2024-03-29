Добрый доктор Айболит вылечит павлина

С детства Нурлыбек привык ухаживать за скотиной на подворье. Когда пришло время определяться с выбором специальности, большую роль сыграл авторитет отца, начавшего трудовой путь в должности ветврача совхоза. В институте учился с увлечением, его проект на тему лечения бронхопневмонии телят интратрахиальным введением лекарственных препаратов занял призовое место на международном конкурсе. В 1990-м выпускнику вуза предложили остаться преподавать в альма-матер. Дома с отцом по этому поводу состоялся серьезный разговор.

– «Ты учился на педагога или на ветврача? – спросил меня отец. – Чему сейчас можешь научить студентов, если сам знаешь только теорию. Если хочешь быть преподавателем, будешь, но через три года. Пока поработай в хозяйстве», – вспоминает Нурлыбек Алибекович. – Я вернулся домой, в Фурмановский (ныне Казталовский) район, получил направление в Талдыкудукский племсовхоз, оттуда – в отделение. Так что на практике специальность постигал с самых азов. Через полтора года меня назначили главным ветврачом племсовхоза. В то время был запрет на продажу КРС казахской белоголовой породы. Перед нами стояла задача оздоровить поголовье. И мы ее выполнили. В 1997 году хозяйство распалось, я переехал в Уральск. Было время, когда работал ветинспектором на границе и транспорте, тогда приходилось иметь дело только с документацией.

Последние три года Нурлыбек Конырбаев отвечает за самочувствие питомцев зоопарка, действующего при областном эколого-биологическом центре. Если в институте была специализация по сельхозживотным, здесь ему приходится иметь дело с 250 особями порядка 90 видов экзотической и местной фауны.

– Век живи – век учись. С такой работой не заскучаешь, поэтому мне нравится, – говорит мой собеседник.

Дважды в день приходится делать профилактический обход всех питомцев, остальное время уходит на лечение, разработку рекомендаций в меню, обрезку копыт и клювов, чтение спецлитературы, обмен опытом с коллегами из частных клиник, зоопарков Казахстана и ближнего зарубежья, ведение документации. Большую помощь в работе оказывает руководитель отдела животного мира Шаттыгуль Сапарова. Так, с учетом видовых характеристик составляется рацион, который во многом зависит от сезона. Чтобы у хищников не пропадал инстинкт, обязательно нужен живой корм. Весной, пока нет зелени, животным требуется больше витаминов и минеральных веществ, ведь от правильного питания зависит здоровье потомства. Нужно рассчитать также, когда подсаживать самца к самке, когда появится приплод, чтобы в это время животное не тревожили посетители. Уже сейчас для птиц устанавливают гнезда и домики по типу скворечников, где бы они могли откладывать и высиживать яйца. Настоящим событием прошлого года стало появление потомства у павлинов. В неволе это очень редкое явление. Самка отложила пять яиц. Вылупились три птенца, два из них выжили. Прошлым летом первое потомство принесла и пума. Трех малышей рано отняли у матери, чтобы они привыкли к людям. Поэтому и питание у них было особое, усиленное.

Все потомство зоопарк оставить себе не может. Место не позволяет. Тем более что весной приходится рассаживать тех, кто в другое время года мирно сосущест­вует с сородичами. Поэтому заключаются договоры обмена, реализации с цирками, зоопарками. Так, в прошлом году спустя всего лишь неделю после отъезда на новое место жительства уральские пони-альбинос и дикобраз уже выступали на арене одного из российских цирков.

Весна для зоопарка – время непростое. Гормоны «играют» – одни животные ищут пару, другие проявляют агрессию, да так, что требуется помощь ветврача. Сейчас лечебные процедуры проходят игуаны. Самец повредил нос, «бодаясь» со стеклом террариума. Досталось от него и самке, которую он хватал за загривок, пока его не отсадили.

– Видовой состав питомцев постоянно пополняется, – говорит ветврач. – В прошлом году в зоопарке появились белки и пятнистый олень. Этой зимой один из вольеров заняли лебеди, которые не смогли улететь на юг. Птицы повредили лапы, так что останутся у нас, в естественной среде им не выжить. Еще один такой новосел – одноногая куропатка. Сейчас она соседствует с шумными попугайчиками. К нам приносят животных, которым требуется медпомощь. Тех, кого удалось полностью вылечить, как правило, отпускаем. Если понимаем, что животное не выживет самостоятельно, оставляем здесь.

К примеру, все белохвостые орлы в зоопарке не могут нормально летать. Но это не мешает им проявлять свое­нравный характер. Одна из птиц, завидев синий халат ветврача, начинает шуметь, преграждать вход в вольер, всем видом показывая отношение к лечебным процедурам. И только когда человек скрывается из поля зрения орла, он успокаивается.

– Птица повредила крыло о сетку, теперь приходится ее «уговаривать» подлечиться. Обезьянка, которой лечили лапку, вообще устраивала сцены, долго всем своим видом выказывала пренебрежение, фыркая и отворачиваясь. Это дикие животные, среди них нет неагрессивных. Тем более что я у них ассоциируюсь с болью, дискомфортом. Поэтому нужно проявлять терпение, находить подход к каждому, – делится ветврач.

Порой работа не обходится и без царапин. Но животные привиты от бешенства и других болезней, поэтому ветврач больше переживает за то, чтобы его крылатые и хвостатые пациенты своевременно получали необходимую помощь.

– Наш центр в ведении управления образования. Поэтому мы не можем, как полноценный зоопарк, развернуть ветеринарный блок. В случае необходимости проведения анализов или оперативного вмешательства обращаемся в частные клиники. О своей лаборатории, где можно было бы проводить экспресс-анализ крови заболевшего животного, пока только мечтаем, – говорит Нурлыбек Алибекович. – Вместе с тем по совету коллеги из Казанского зоопарка приобрели летающий шприц для проведения вакцинации и лечения крупных хищников, которых не удержишь фиксатором. Новый инструмент заметно облегчил работу.

В этом году в зоопарке ждут приплода пони, камерунских козлят, белок и попугайчиков. Очень надеются, что яйца снова отложит и самка павлина. Возможно, уже скоро здесь появится свой страус. Разведение этого вида уже с успехом опробовано казахстанскими хозяйствами. Так что вопросов с акклиматизацией возникнуть не должно. Есть задумки и по другим экзотическим видам. А это значит, что ветврачу скучать не придется.