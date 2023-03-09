Добычу браконьеров на рекордные 6,2 млрд тенге изъяли в Атырау

Атырауские полицейские изъяли около 2,5 тысячи рогов сайгака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Скриншот с видео ДП Атырауской области

4 марта во время оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники управления по противодействию экстремизму, управления по борьбе с организованной преступностью ДП Атырауской области и Департамента Комитета национальной безопасности РК по региону в одном из жилых домов в микрорайоне Береке Атырау выявили более 500 кг (2 421 штука) рогов сайгака.

Подозреваемые 1986, 1987 и 1991 годов рождения установлены и задержаны.

Стоимость причиненного ущерба – более 6 млрд 264 млн тенге.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами», проводится досудебное расследование.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК.