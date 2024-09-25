Добычу диорита остановили в области Жетісу для сохранения исторических объектов

По его словам, в местах скопления петроглифов добыча диорита полностью запрещена. Теперь уникальные петроглифы Кызылтас войдут в список охраняемых историко-культурных объектов местного значения.

«В ходе третьего заседания Национального курултая президент страны отметил, что в целях сохранения нашего богатого культурного наследия необходимо защитить от уничтожения наши уникальные исторические объекты, в частности петроглифы, от разрушения, вандализма. Вместе с экологами, общественностью, компетентными органами нами были приняты необходимые меры по сохранению горы «Черепаха» и наскальных петроглифов. На законной основе освоение карьера остановлено, компании предоставлен другой участок. Есть соответствующее решение суда. То есть совместными усилиями в этом вопросе поставлена точка над «i». Теперь мы будем работать над тем, чтобы гора «Черепаха» вошла в список охраняемых историко-культурных объектов сначала местного значения, потом областного. Дальше уже будем планировать, как дальше развивать и сохранять этот уникальный, любимый нашими горожанами объект» , - отметил аким области.