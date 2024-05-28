Дочь тайно оформила кредит на отца в ВКО

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В Усть-Каменогорске житель города обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, передает Kazpravda.kz

Мужчина сообщил о том, что в одном из банков на его имя оформлен неизвестный ему кредит. В банке сообщили, что общая сумма задолженности составила около 800 тыс. тенге.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую, ею оказалась дочь заявителя.

«Установлено, что девушка, взяв телефон отца под предлогом закрыть денежный кредит, оформила на его имя другой товарный кредит. В настоящее время по факту мошенничества стражами порядка возбуждено уголовное дело», – сообщили в ДП.

Подозреваемой грозит ограничение либо лишение свободы на срок до четырех лет, добавили в полиции.

Ранее сообщалось о жителе области Абай, который украл у дяди миллионы и проиграл их на ставках.