Житель области Абай украл у дяди миллионы и проиграл на ставках

Два миллиона тенге лишился родственник парня из-за его игромании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25-летний житель области Абай, находясь у своего родственника в городе Семей, попросил у него мобильный телефон для осуществления звонка. Далее он, путем случайного подбора PIN-кода, введя год рождения своего дяди «1965», зашел в мобильное приложение банка и тайно перевел на свой лицевой счет два миллиона тенге, причинив своему родственнику материальный ущерб.

Украденные деньги племянник проиграл в букмекерской конторе.

Суд признал игромана виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года c установлением пробационного контроля на тот же срок.