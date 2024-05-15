Житель области Абай украл у дяди миллионы и проиграл на ставках

Два миллиона тенге лишился родственник парня из-за его игромании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
25-летний житель области Абай, находясь у своего родственника в городе Семей, попросил у него мобильный телефон для осуществления звонка. Далее он, путем случайного подбора PIN-кода, введя год рождения своего дяди «1965», зашел в мобильное приложение банка и тайно перевел на свой лицевой счет два миллиона тенге, причинив своему родственнику материальный ущерб.
Украденные деньги племянник проиграл в букмекерской конторе.
Суд признал игромана виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года c установлением пробационного контроля на тот же срок.
«Осужденный поставлен на учет в службу пробации, женат, есть двухлетний сын, после постановки на учет ему была оказана социальная и правовая помощь, был трудоустроен по квоте рабочих мест в качестве электрика, в содеянном раскаивается, вину признал полностью», – сообщает старший инспектор службы пробации Назым Тохтар.