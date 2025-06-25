Это первое дошкольное учреж­дение в недавно отстроен­ном микрорай­оне «Аэропорт». А потому его открытия местные жители ждали с большим нетерпением.

фото Бердыболата Коркембаева

В очереди на места в детский сад значились 400 детей. Часть из них посещали пришкольный мини-центр, остальные были вынуждены ездить в дошкольные учреждения, расположенные в других микрорайонах города, что, конечно же, доставляло массу неудобств.

– Живем буквально через дом от нового сада. Он строился на наших глазах, и мы очень ждем, когда дочка в него пойдет. Здесь очень красиво и уютно, все сделано для того, чтобы нашим детям было комфортно, – делится впечатлениями мама двухлетней девочки Айгуль Макенова.

Детский сад, получивший номер 40, – это современное трехэтаж­ное здание, сложенное из красного кирпича. Он рассчитан на 280 мест, которые распределят на 16 групп как с государственным, так и с русским языками обучения. Его возведение обошлось бюджету в 1,5 млрд тенге.

– Два года назад на встрече с жителями микрорайона мы говорили о том, как важен детский сад для молодых семей. И вот теперь он построен и готов принять детей. Также в нынешнем году в этом микрорайоне открыта новая школа по национальному проекту «Келешек мектептері», развивается инфраструктура, обновляются дороги. Государство стремится создать для жителей лучшие условия. Уверен, этот детский сад станет настоящим уютным домом для наших детей, – сказал на торжественном открытии аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного воспитания, обучения и развития: комфортные помещения, спортивные и творческие залы, этнокультурные уголки. Для детей будет действовать мини-лаборатория, где малыши смогут проводить элементарные опыты и наблюдения. Также для обеспечения совместного досуга детей и родителей начнет работу мобильная библиотека, где можно не только прослушать аудиосказки, но и взять книги для домашнего чтения.

Как сообщили в управлении образования Костанайской облас­ти, большое внимание уделено безопасности: здание оснащено системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, сигнализацией, соблюдены все санитарные и противопожарные нормы. На территории сада оборудованы площадки для игры в футбол, баскетбол, установлены теннис­ные столы.

В общей сложности за последние пару лет в регионе открыто 10 новых детских садов более чем на 1 700 мест. Таким образом удалось решить вопрос очередности детей до трех лет. А в городе Костанае открытие трех новых садов на 685 мест позволило на треть снизить и очередность для малышей от двух лет.