Бизнес все больше финансируется в МФО

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала о тенденциях на рынке микрофинансирования в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: АРРФР

Так, с 2020 года активы сектора микрофинансирования выросли более чем в 2 раза и достигли 2,6 трлн тенге. Совокупный ссудный портфель рынка вырос на 130% до 2,4 трлн тенге.

Лицензию на микрофинансовую деятельность имеют 948 организаций с микрофинансовой деятельностью, в том числе 223 микрофинансовых организаций, 216 кредитных товариществ и 509 ломбардов.

Активы МФО с 2020 года в выросли на 115% до 2,1 трлн тенге.

«Важным положительным трендом развития микрофинансовых организаций и кредитных товариществ является увеличение доли кредитов бизнесу с 33% до 57% за счет опережающего темпа роста предпринимательских кредитов над потребительскими кредитами на уровне порядка 60% в год. В результате за последние 3 года портфель кредитов бизнесу, выданных микрофинансовыми организациями и кредитными товариществами, вырос более чем в 4 раза и достиг 1,4 трлн тенге. Количество заемщиков данных кредитных организаций превысило 250 тыс. предпринимателей», – отметила спикер. 

МФО играют важную роль в обеспечении доступа субъектов бизнеса к финансовым ресурсам, стимулировании предпринимательской активности, росте занятого населения и развития АПК. Это связано с тем, что эти организации широко представлены по стране и понимают специфику ведения бизнеса в регионах.

По словам главы АРРФР, реализован комплекс мер по снижению регуляторной нагрузки на субъекты микрофинансирования.

Так, снижено значение риск-взвешивания предпринимательских залоговых микрокредитов МФО в 2 раза (с 100% до 50%). В кредитных товариществах отменено нормативное требование по расчету коэффициента долговой нагрузки по кредитам.

Актуальной задачей регулятор считает расширение базы фондирования микрофинансовых организаций и кредитных товариществ. Для этого в 2022 году агентство облегчило порядок привлечения МФО долгового капитала на фондовом рынке. В результате микрофинансовые организации стали активнее выпускать долговые ценные бумаги. На площадке KASE размещены долевые и долговые инструменты 21 микрофинансовой организации. Общий объем заимствований на фондовом рынке составил 41,7 млрд тенге.

В ноябре 2023 года создан апексный фонд, который будет привлекать оптовое фондирование и перенаправлять его субъектам рынка. 

«Несмотря на положительную динамику микрокредитования на сегодня ставки вознаграждения по кредитам бизнесу все еще остаются высокими. Средняя номинальная годовая процентная ставка в МФО составляет около 37%, по займам кредитных товариществ – 17%. Для снижения стоимости кредитных ресурсов МФО, агентство совместно с участниками рынка продолжат  внедрять новые формы привлечения капитала, расширения доступности для МФО государственных мер поддержки по инструментам гарантирования и субсидирования кредитов, финансового лизинга и факторинга», – рассказала Мадина Абылкасымова. 

Отмечается, что в прошлом году был упрощен механизм конвертации МФО в банки. К настоящему времени уже 2 МФО планируют получение разрешения на конвертацию.

В рамках дальнейшего развития сектора будет продолжена работа по повышению доверия к сектору микрофинансирования. При сбалансированном подходе укрепление финансовой стабильности субъектов рынка и защиты прав заемщиков не будет приводить к чрезмерному регулированию субъектов микрокредитования, ожидает регулятор. 

#рынок #АРРФР #МФО #микрофинансирование

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