Должников освободили от обязанности предоставлять сведения в кредитные бюро

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство приняло постановление об определении иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро, передает корреспондент Kazpravda.kz

Постановление принято в рамках реализации законодательных изменений по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства.

Новые нормы упрощают доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. В частности, сокращен срок отсутствия погашения обязательств должником перед кредиторами с 18 до 12 последовательных месяцев; отменена необходимость предоставления должником документа, подтверждающего принятие мер по проведению урегулирования и (или) взыскания задолженности по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Теперь указанные сведения будут предоставляться не должником, а кредитными организациями в кредитные бюро.

Для кредитных организаций установлен перечень сведений об условиях урегулирования задолженности и мерах, применяемых в отношении неплатежеспособного заемщика. Это позволит освободить должника от необходимости сбора указанных документов и сведений, и, соответственно, упростить доступ к процедуре внесудебного банкротства.

Ранее сообщалось, какую информацию будут предоставлять в кредитное бюро банки и МФО.