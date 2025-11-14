Дорога к успеху

История уроженки села Балгын Оксаны Николаевны Чертковой-Черкасовой, которая в совершенстве владеет казахским, не из жанра короткого романа, когда раз – и влюбилась в язык. Все произошло иначе, по стечению обстоя­тельств, но именно этим некогда сложившимся условиям девушка благодарна по сей день.

фото из личного архива героини

Детство Оксаны прошло в селе Балгын района Улкен Нарын – зеленом солнечном уголке, где почти все жители говорили на казахском языке. Семей славянской национальности там было не больше десятка, а детей и вовсе – только она с братом. Выбор школы оказался простым, так как возить в районный центр было сложно, а казахская школа стояла всего в двадцати минутах ходьбы от дома. С этого периода и началось погружение маленькой Оксаны в другой язык, другую культуру, другую среду. По воспоминаниям девушки, родители сначала сомневались, мол, а справятся ли дети, если вокруг никто не говорит по-русски? Но одна муд­рая сельская учительница сказала озадаченной матери детей так: «Они маленькие. Среда сама научит». Так и случилось. Сначала слова, потом фразы, затем целые диалоги с соседскими ребятами. Так в сердце девочки поселилась любовь к языку народа бескрайних степей, мелодичных песен и добродушного гостеприимства.

Позже жизнь перенесла семью нашей героини в другой район – Глубоковский, где казахских школ уже не было. Девочка перешла в ту, что была с русским языком обучения, но даже там она не забывала использовать речь: на уроках казахского, во время олимпиад. Приобретенные в школьные годы знания и навыки ей отлично пригодились и в университетские годы. Единст­венное – не хватало той самой среды, которая сыграла службу в детстве. Казалось бы, язык мог забыться, но судьба, словно проверяя, направляла к ней новых друзей – казахоязычных соседок по общежитию из Зайсана, Тарбагатая и Маркаколя, веселых однокурсниц, с которыми вечерние разговоры снова звучали на казахском – языке, который однажды привел ее в студию областного телевидения.

– Как-то на свадьбе подруги меня попросили сказать тост на казахском. Скажу честно, не люб­лю пристального внимания, тем более в общественных местах, но тогда не смогла отказаться, – вспоминает собеседница.

Слова-пожелания прозвучали искренне, тепло, по-домашнему. И, конечно, не остались незамеченными. После праздника к ней подошла женщина, гостья со стороны жениха, и протянула салфетку с номером телефона. Как оказалось, это была сотрудница местного телевидения. Через пару недель девушка стояла у дверей телеканала «Қазақстан-Өскемен». Там ее приняли без лишних раздумий: уж очень сильный козырь был в руках молодой и робкой девушки – она свободно говорила на государственном языке. Так начался ее путь в журналистике. Пять лет на телевидении, десятки сюжетов, съемок, командировок.

Позже, работая в областном медиацентре, девушка получила доплату: руководство решило поощрить сотрудницу, владеющую казахским языком.

– Это было неожиданно, но очень приятно, – с улыбкой вспоминает Оксана.

Будучи контент-редактором Центра телекоммуникаций и информационной политики ВКТУ им. Д. Серикбаева, Оксана Николаевна выступала, как бы это пафосно ни звучало, этаким амбассадором государственного языка. Безусловно, такое уважение и любовь к казахскому со стороны русской красавицы не могли остаться незамеченными. В 2016 году она получила награду из рук акима области Даниала Ахметова. В 2021-м руководство области также поощрило ее за вклад в дело пропаганды государственного языка. Это лишь малая толика полученных благодарностей.

Самое главное, как признается сама героиня, – это то, что каждый раз знание языка открывало перед ней новые двери и возможности. В настоя­щее время Оксана является руководителем отдела производства и продвижения контента региональной службы коммуникаций ВКО. Но в период декрета освоила навыки таргетолога, где знание казахского вновь пришло ей на помощь. Заказчики были разными: были и такие, кто ни слова не знал на русском, но как только девушка переводила разговор на казахский, лица клиен­тов растворялись в улыбке. У нашей героини растет сын. Ему почти три года. Дома все члены семьи разговаривают на русском, но молодая мама мечтает, чтобы ее сын знал казахский язык. Любовь и уважение к языку она может передать и сердцем, и личным примером.

– Казахский язык всегда был для меня чем-то особенным. Это уважение к людям, к земле, на которой выросла. Это то, что однажды привело меня к успеху, – резюмирует Оксана Черткова-Черкасова.

