Дорогами опутана земля

По традиции представители более ста ведущих дорожно-строи­тельных компаний из Казахстана, России, Германии, Турции, США и Китая презентовали свои лучшие научные и технические разработки в сфере дорожного строительства, эксплуатации, безопасности и цифровизации.

Если говорить о Казахста­не, то, как было озвучено в ходе мероприятия, основу транспорт­но-логистического потенциала рес­публики составляют 16 тыс. км железных и 95,5 тыс. км автомобильных дорог, связанных с основными торговыми маршрутами Евразийского континента.

Через Казахстан проходят 13 международных транспорт­ных коридоров, в том чис­ле пять железнодорожных и восемь автомобильных. В 2022 году общий объем транзита через территорию респуб­лики достиг 23,2 млн тонн грузов, что на 10% больше, чем в 2021-м.

– Развитие и совершенствование автодорожной сети – одно из приоритетных направлений. Сегодня перед дорожным хозяйством страны определены основные задачи: поддержание эксплуатационного состояния автодорог, повышение их качества, создание современной дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности, эффективного и действенного управления и контроля движением автотранс­порта, – отметил на официальной церемонии открытия выставки вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев.

Решение этих задач требует привлечения лучшего мирового опыта, организационных, управленческих и технических мер. Нынешнюю отраслевую встречу устроители задумали провести именно так, чтобы ее участники могли поделиться знаниями, технологиями и открытиями в области дорожного строительства, ремонта, содержания и экспертизы. И такую возможность им предоставило АО «КаздорНИИ», под эгидой которого в рамках выставки состоялась международная научно-практическая конференция «Перекресток инноваций и инфраструктуры: формула развития дорожной отрасли».

Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин, выступая на пленарной сессии, рассказал о текущих и перспективных автодорожных проектах в Казахстане. Так, в 2023 году общий охват дорожными работами на автострадах составил порядка 11 тыс. км, в том числе в рамках развития республиканской сети осуществляются 17 проектов по строительству и реконструкции дорог протяженностью 3,6 тыс. км. До конца года планируется завершить дорожно-строительные работы на участках общей протяженнос­тью 856 км.

– Разработка проектов строи­тельства дорог и инфраструктуры, повышение безопаснос­ти, управление дорожными активами, эксплуатация трасс в зимнее время, развитие «зеленого» транспорта – вот далеко не полный перечень вопросов, которые страны могут решать эффективнее и экономичнее, объединив свои знания и опыт, – отметил генеральный секретарь Всемирной дорожной ассоциации PIARC Патрик Маллежак.

По словам спикера, организация объединяет экспертов, которые помогают государствам решать актуальные вопросы развития своих автодорожных отраслей. Теперь эта работа активизируется и с казахстанскими компаниями, поскольку и в нашей республике открылся национальный комитет PIARC.

Заместитель директора Национального центра качества дорожных активов (НЦКДА) Министерства транспорта РК Асхат Окасов в своем докладе подчерк­нул важность цифровизации для развития автодорог.

По его словам, все этапы экс­пертизы качества выполняемых дорожных работ и материалов, ведомственной экспертизы на средний ремонт дорог, диагнос­тики и их инструментального обследования в Казахстане полностью оцифрованы и со­средоточены на платформе единой информационной сис­темы KazRoadLab.

Во избежание коррупционных рисков в текущем году в столичной лаборатории Нацио­нального центра в пилотном режиме внед­ряется автоматизация испытаний. Полный переход на нее всех филиалов НЦКДА планируется в 2024-м.

– Для исключения пресловутого человеческого фактора при диагностике нами разработано программное обеспечение SRDS, представляющее собой систему автоматического распознавания дефектов покрытия. Оно сокращает обработку данных с четырех дней до четырех часов на участке протяженностью 100 километров. На программу получены авторские права. С прошлого года мы начали сотрудничество с компанией «Росдортех» по использованию данного продукта на территории России. На данный момент реализовано три лицензионных ключа, – сообщил Асхат Окасов.

В тематических экспозициях различных компаний, принявших участие в выставке, можно было увидеть немало новинок. К примеру, это стабилизатор грунта, разработанный специа­листами АО «КаздорНИИ» и применяемый с целью усиления грунтов земляного полотна; пропиточная смесь для бетона, обеспечивающая эффективный уход за цементобетонными покрытиями автодорог.

Модификатор битума, также отечественной разработки, обладающий низкой температурой хрупкости и высоким градусом размягчения, удобен для транс­портировки и предназначен для прямого введения в битумную массу на месте использования. Все три материала стойки к суровому климату республики.

Технология Группы компаний «ANT-Каменные дороги» (Алматы), как рассказал ее представитель Павел Реутских, позволяет создавать монолитную каменную плиту из самых разных материалов.

– Стабилизатор грунтов, регенератор органоминеральных смесей и модификатор – разработки нашей компании. Доля местного содержания – около 80%. Все добавки безопасны для человека и природы. По нашим технологиям уже построены дороги в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, а также автострады в России, Литве, Индии и ряде стран Африки, – пояснил специалист.

Инновационный материал – это вытяжка из микроорганизмов, смешанная с ПАВ – поверх­ностно активным веществом. Действуя на грунт, оно запус­кает процессы, напоминающие образование камня в природе. Достаточно всего 70 мл на одну тонну! Хорошо себя на ремонте дорог зарекомендовал и регенератор, восстанавливаю­щий физические свойства отслужившего свой срок асфальта.

Компания «Пласткор» (РФ, Кингисепп) – производитель полимерных пластификаторов для дорожного строительства. По словам ее представителя Ярослава Зиновьева, в Казахстане они впервые. Гости привезли инновационную добавку PROpolymer для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, которая улучшает их характеристики, одновременно снижая сырьевую себестои­мость.

Испытания показали, что добавка решает проблемы продавливания колеи, возникновения трещин, пластической деформации дорожной «одеж­ды» и пригодна для применения во всех климатических зонах Российской Федерации. Значит вполне подходит и для Казахстана.

Что касается НЦКДА, то его специалисты представили на выставке виртуальный тренажер, помогающий сотрудникам лаборатории осваивать новые методы и технологии, совершенствовать навыки в области дорожных исследований и технической экспертизы.

– Это ноу-хау нашего пред­прия­тия. Тренажер используется для повышения квалификации сотрудников, тестирования их знаний в области проверки качества дорог и материалов, техники безопасности. Такой подход к обу­чению содействует повышению профессионального уровня персонала и в конечном итоге – качеству дорожных работ, – сообщил главный специалист управления цифровизации НЦКДА Кирилл Гриненко.

В рамках научно-практи­ческой конференции Межправительственный совет дорожников провел 47-е заседание, главной темой которого стала интеграция в транспортной сфере стран СНГ.