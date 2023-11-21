Дорогами опутана земля Статьи 21 ноября 2023 г. 2:00 1 Марина Демченко В Астане прошла международная выставка достижений автодорожной отрасли Kaztraffic-2023. По традиции представители более ста ведущих дорожно-строительных компаний из Казахстана, России, Германии, Турции, США и Китая презентовали свои лучшие научные и технические разработки в сфере дорожного строительства, эксплуатации, безопасности и цифровизации. Если говорить о Казахстане, то, как было озвучено в ходе мероприятия, основу транспортно-логистического потенциала республики составляют 16 тыс. км железных и 95,5 тыс. км автомобильных дорог, связанных с основными торговыми маршрутами Евразийского континента. Через Казахстан проходят 13 международных транспортных коридоров, в том числе пять железнодорожных и восемь автомобильных. В 2022 году общий объем транзита через территорию республики достиг 23,2 млн тонн грузов, что на 10% больше, чем в 2021-м. – Развитие и совершенствование автодорожной сети – одно из приоритетных направлений. Сегодня перед дорожным хозяйством страны определены основные задачи: поддержание эксплуатационного состояния автодорог, повышение их качества, создание современной дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности, эффективного и действенного управления и контроля движением автотранспорта, – отметил на официальной церемонии открытия выставки вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев. Решение этих задач требует привлечения лучшего мирового опыта, организационных, управленческих и технических мер. Нынешнюю отраслевую встречу устроители задумали провести именно так, чтобы ее участники могли поделиться знаниями, технологиями и открытиями в области дорожного строительства, ремонта, содержания и экспертизы. И такую возможность им предоставило АО «КаздорНИИ», под эгидой которого в рамках выставки состоялась международная научно-практическая конференция «Перекресток инноваций и инфраструктуры: формула развития дорожной отрасли». Председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин, выступая на пленарной сессии, рассказал о текущих и перспективных автодорожных проектах в Казахстане. Так, в 2023 году общий охват дорожными работами на автострадах составил порядка 11 тыс. км, в том числе в рамках развития республиканской сети осуществляются 17 проектов по строительству и реконструкции дорог протяженностью 3,6 тыс. км. До конца года планируется завершить дорожно-строительные работы на участках общей протяженностью 856 км. – Разработка проектов строительства дорог и инфраструктуры, повышение безопасности, управление дорожными активами, эксплуатация трасс в зимнее время, развитие «зеленого» транспорта – вот далеко не полный перечень вопросов, которые страны могут решать эффективнее и экономичнее, объединив свои знания и опыт, – отметил генеральный секретарь Всемирной дорожной ассоциации PIARC Патрик Маллежак. По словам спикера, организация объединяет экспертов, которые помогают государствам решать актуальные вопросы развития своих автодорожных отраслей. Теперь эта работа активизируется и с казахстанскими компаниями, поскольку и в нашей республике открылся национальный комитет PIARC. Заместитель директора Национального центра качества дорожных активов (НЦКДА) Министерства транспорта РК Асхат Окасов в своем докладе подчеркнул важность цифровизации для развития автодорог. По его словам, все этапы экспертизы качества выполняемых дорожных работ и материалов, ведомственной экспертизы на средний ремонт дорог, диагностики и их инструментального обследования в Казахстане полностью оцифрованы и сосредоточены на платформе единой информационной системы KazRoadLab. Во избежание коррупционных рисков в текущем году в столичной лаборатории Национального центра в пилотном режиме внедряется автоматизация испытаний. Полный переход на нее всех филиалов НЦКДА планируется в 2024-м. – Для исключения пресловутого человеческого фактора при диагностике нами разработано программное обеспечение SRDS, представляющее собой систему автоматического распознавания дефектов покрытия. Оно сокращает обработку данных с четырех дней до четырех часов на участке протяженностью 100 километров. На программу получены авторские права. С прошлого года мы начали сотрудничество с компанией «Росдортех» по использованию данного продукта на территории России. На данный момент реализовано три лицензионных ключа, – сообщил Асхат Окасов. В тематических экспозициях различных компаний, принявших участие в выставке, можно было увидеть немало новинок. К примеру, это стабилизатор грунта, разработанный специалистами АО «КаздорНИИ» и применяемый с целью усиления грунтов земляного полотна; пропиточная смесь для бетона, обеспечивающая эффективный уход за цементобетонными покрытиями автодорог. Модификатор битума, также отечественной разработки, обладающий низкой температурой хрупкости и высоким градусом размягчения, удобен для транспортировки и предназначен для прямого введения в битумную массу на месте использования. Все три материала стойки к суровому климату республики. Технология Группы компаний «ANT-Каменные дороги» (Алматы), как рассказал ее представитель Павел Реутских, позволяет создавать монолитную каменную плиту из самых разных материалов. – Стабилизатор грунтов, регенератор органоминеральных смесей и модификатор – разработки нашей компании. Доля местного содержания – около 80%. Все добавки безопасны для человека и природы. По нашим технологиям уже построены дороги в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, а также автострады в России, Литве, Индии и ряде стран Африки, – пояснил специалист. Инновационный материал – это вытяжка из микроорганизмов, смешанная с ПАВ – поверхностно активным веществом. Действуя на грунт, оно запускает процессы, напоминающие образование камня в природе. Достаточно всего 70 мл на одну тонну! Хорошо себя на ремонте дорог зарекомендовал и регенератор, восстанавливающий физические свойства отслужившего свой срок асфальта. Компания «Пласткор» (РФ, Кингисепп) – производитель полимерных пластификаторов для дорожного строительства. По словам ее представителя Ярослава Зиновьева, в Казахстане они впервые. Гости привезли инновационную добавку PROpolymer для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, которая улучшает их характеристики, одновременно снижая сырьевую себестоимость. Испытания показали, что добавка решает проблемы продавливания колеи, возникновения трещин, пластической деформации дорожной «одежды» и пригодна для применения во всех климатических зонах Российской Федерации. Значит вполне подходит и для Казахстана. Что касается НЦКДА, то его специалисты представили на выставке виртуальный тренажер, помогающий сотрудникам лаборатории осваивать новые методы и технологии, совершенствовать навыки в области дорожных исследований и технической экспертизы. – Это ноу-хау нашего предприятия. Тренажер используется для повышения квалификации сотрудников, тестирования их знаний в области проверки качества дорог и материалов, техники безопасности. Такой подход к обучению содействует повышению профессионального уровня персонала и в конечном итоге – качеству дорожных работ, – сообщил главный специалист управления цифровизации НЦКДА Кирилл Гриненко. В рамках научно-практической конференции Межправительственный совет дорожников провел 47-е заседание, главной темой которого стала интеграция в транспортной сфере стран СНГ. #технологии #Kaztraffic-2023