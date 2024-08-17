Дороги вокруг школ Актау станут безопаснее

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Анализ показал неисполнение акиматом предписаний органов полиции, касающихся установки и замены дорожных знаков и пешеходных переходов на важных участках дорогвдоль школ и детских садов.

После вмешательства прокуратурыдополнительно установлены 150 новых и обновлены более 280 дорожных знаков, окрашены 17 горизонтальных разметок дорог, в том числе прилегающих к образовательным учреждениям.

Данные меры позволят значительно повысить безопасность на дорогах и снизить травматизм среди детей.

По акту прокурорского надзора руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог привлечен к административной ответственности.