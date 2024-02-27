Дорогу – молодым Статьи 27 февраля 2024 г. 2:50 3 Асет Калымов, Алматинская область В селе Кеген открылся Молодежный ресурсный центр, в котором будет предоставляться целый спектр услуг для подрастающего поколения. фото Жумабая Мусабекова В частности, в центре запланировано проведение консультаций по вопросам трудоустройства выпускников школ и вузов, открытия ими собственного дела, участия в государственных программах. Кроме того, здесь на бесплатной основе организуют бизнес-тренинги, мастер-классы, выставки, творческие кружки. Как отметили представители местных властей и общественности, это хорошая социальная площадка, где юноши и девушки смогут найти себе занятие по душе, раскрыть таланты, воплощать свои идеи в жизнь. В помещении действуют 11 кабинетов, уже открылись клубы по игре в тоғызқұмалақ и шахматы, тренажерный зал. Участники церемонии осмотрели также территорию на въезде в райцентр Кеген, где будет установлен памятник известному государственному и общественному деятелю Заманбеку Нуркадилову. Поступило предложение о присвоении местной школе искусств имени видного политика в знак признания его заслуг перед страной. #село #центр #молодежь #досуг #Кеген