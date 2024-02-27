Дорогу – молодым

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Асет Калымов, Алматинская область

В селе Кеген открылся Молодежный ресурсный центр, в котором будет предоставляться целый спектр услуг для подрастающего поколения.

фото Жумабая Мусабекова

В частности, в центре запланировано проведение консультаций по вопросам трудоустройства выпускников школ и вузов, открытия ими собственного дела, участия в государственных прог­раммах. Кроме того, здесь на бесплатной основе организуют бизнес-тренинги, мастер-классы, выставки, творческие кружки.

Как отметили представители местных властей и общественности, это хорошая социальная площадка, где юноши и девушки смогут найти себе занятие по душе, раскрыть таланты, воплощать свои идеи в жизнь. В помещении действуют 11 кабинетов, уже открылись клубы по игре в тоғызқұмалақ и шахматы, тренажерный зал.

Участники церемонии осмот­рели также территорию на въез­де в райцентр Кеген, где будет установлен памятник известному государственному и общест­венному деятелю Заманбеку Нуркадилову. Поступило предложение о присвоении местной школе искусств имени видного политика в знак признания его заслуг перед страной.

#село #центр #молодежь #досуг #Кеген

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