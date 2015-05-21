"Дорожная карта" будущего Статьи 766

Зарема ШАУКЕНОВА, директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, член политсовета Алматинского филиала партии "Нур Отан":



Голосование на состоявшихся президентских выборах казахстанцы восприняли как личную миссию, ответственность и гордость за страну. Как верно было отмечено экспертами на недавней апрельской международной конференции в Москве, организованной совместно с МГУ им. М. Ломоносова, выборы в Казахстане в отличие от многих стран служат не повышению "политического градуса", а его стабилизации, как бы парадоксально это ни звучало. И в этом особенность казахстанской политической культуры, ярко продемонстрированной 26 апреля.



Финишем выборной кампании стала инаугурационная речь Лидера нации, в которой он озвучил поручение разработать План нации, в который войдут 100 конкретных шагов государственного строительства и всесторонней модернизации. Для экспертов, скажу честно, это прозвучало неожиданно, так как в ходе выборной кампании экспертные ожидания сосредотачивались больше на кадровых изменениях. Однако Президент не позволил распылять ценный ресурс – доверие избирателей – и направил мощную энергетическую составляющую победы на новый этап госстроительства.



Уже на следующий день после инаугурации возник новый общественный институт – Национальная комиссия по модернизации. В ее состав вошли Премьер-Министр, министр национальной экономики, представители Администрации Президента и вице-спикер Мажилиса Парламента. Для истории Казахстана это беспрецедентный шаг даже с учетом пройденного опыта, несмотря на то что подобная комиссия создается не впервые. Напомню, с 2000 года в стране функционировали площадки для общенационального диалога. Сначала это были "круглые столы" по различным точечным системным вопросам, например, местному самоуправлению, частной собственности на землю.

Затем в 2002 создали Постоянно действующее совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества (ПДС). Эстафету ПДС приняла Нацкомиссия по вопросам демократии и гражданского общества, которая развила президентские инициативы и разработала Общенациональную программу политических реформ. Эту работу продолжила Госкомиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ. Ее старт был дан так же, как и нынешней нацкомиссии, после выборов 2005 года, когда действующий Президент получил феноменальное количество голосов – 91%.



Однако нынешняя Нацкомиссия по модернизации имеет ряд существенных отличий. Впервые ее возглавляет не Президент, а главы Правительства и Администрации Президента. Отличается и сама структура нацкомиссии. В ней представлены две рабочие группы по совершенствованию госслужбы и подотчетности государства. То есть обе группы работают по одному вопросу – модернизации государства. Отдельная рабочая группа создана по совершенствованию судебно-правовой и правоохранительной системы. Есть идеологическая группа, задача которой совместить две составляющие – нацио­нальную платформу "Мәңгілік Ел" и ценности межэтнического, межконфессионального согласия, сконцентрированные в деятельности Ассамблеи народа Казахстана, Съезда религий. В отдельной рабочей группе стоит вопрос национальной экономики. Впервые в нацкомиссию привлечен зарубежный консультант – Шигео Катсу, ректор Назарбаев Университета. Это символично, поскольку Назарбаев Университет представляет собой не только передовой вуз, созданный буквально "с нуля", но и механизм преемственности поколений, как великие университеты со 100-летней историей.



Таким образом, видно, какую идейную нагрузку несет создание Национальной комиссии по модернизации. И насколько высоки требования к ее деятельности.



Итак, что предстоит предпринять с учетом сказанного Лидером нации? В первую очередь – это реформа системы государственной службы. Говоря о следующем шаге – совершенствовании судебной системы, гарантирующей верховенство закона, следует отметить, что здесь акцент делается на системе отбора судей, адекватных квалификационным требованиям; укреплении доверия общества к полиции, принципа равенства всех перед законом. Нельзя не сказать о новых экономических реформах, которые подразумевают инклюзивный экономический рост, расширение среднего класса, диверсификацию. И конечно, ускоренное формирование и расширение казахстанского среднего класса, в том числе в сельском хозяйстве. Обозначены и многие другие задачи.



В целом все институциональные реформы влекут за собой потребность укрепления роли Парламента, который и является механизмом представительства интересов населения, социальных групп, регионов, местных сообществ, профессиональных групп. Эта работа была начата еще в 2007 и 2011 годах, и она актуальна сегодня.



По данным социологических опросов, проводимых нашим Институтом в рамках тематического плана исследований по научному сопровождению Стратегии "Казахстан-2050", 65% респондентов поддерживают продолжение демократических реформ. При этом 52% опрошенных видят эффективной действующую систему сильного Президента, а каждый третий ожидает, что в политической системе возрастет роль Парламента и возникнут черты президентско-пар­ламентской системы.



На вопрос, какая форма правления для Казахстана является наиболее оптимальной, 52,2% ответили, что президентская (сильный Президент, возвышающийся над другими ветвями власти), 32,4% – президентско-парламентская (практически равное положение Президента и Парламента с некоторыми преимуществами первого), 6,7% – парламентско-президентская (практически равное положение Президента и Парламента с некоторыми преимуществами последнего). Затруднились ответить 6,1% опрошенных.



Таким образом, готовность к укреплению представительной власти имеется. В ходе исследований респонденты о мерах укрепления Парламента высказывались следующим образом. Около 83% опрошенных отметили расширение контроля за исполнением бюджета и социальных программ, 77% – усиление контроля за Правительством, 77,4% – усиление контроля за избирательным процессом, около 80% – усиление роли в обеспечении конституционной законности, 86% – обеспечение прав и свобод граждан, 78% – расширение участия общественности в обсуждении принятия законов.



Подчеркну, что всенародная поддержка Лидера нации, проявленная на выборах 26 апреля 2015 года, является залогом того, что цели Национальной комиссии по модернизации будут достигнуты. Основная ответственность при этом возложена на Правительство как центральный исполнительный орган и Администрацию Президента как механизм мобилизации регионов. Участие парламентской ветви значительно закрепит консенсус.



Впереди – большая работа, и она потребует экспертного и исследовательского обеспечения с учетом принципов преемственности прошлого опыта. Это позволит укрепить интеллектуальную платформу предстоящих реформ.