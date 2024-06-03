Досаев доложил президенту о развитии Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития города за январь-апрель 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главе государства было доложено, что за отчетный период базовые отрасли экономики Алматы демонстрировали высокие темпы роста. В частности, объемы услуг транспорта выросли на 17,5%, строительства – на 5,7% и связи – на 4,4%. В экономику мегаполиса привлечено 360 млрд тенге частных инвестиций, рост составил 5,8%.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в апреле годовая инфляция в Алматы замедлилась до 9,1%. С начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест, что позволило снизить уровень безработицы до 4,7%.

Ерболат Досаев сообщил о принимаемых мерах по обеспечению стабильным водоснабжением в проблемных районах мегаполиса. В феврале 2024 года начали создание резервной схемы водоснабжения верхней части города, строительство планируется завершить до 1 июля. Был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды «Балхаш», с которого начата подача воды в микрорайоны Юбилейный, Каменское плато и др.

Президенту также представлена информация о ходе реализации пула проектов в рамках формирования Транспортного каркаса города.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций в рамках диверсификации экономики Алматы, обеспечению стабильности цен и дальнейшему снижению инфляции. Также отмечена необходимость держать на особом контроле ситуацию с водоснабжением мегаполиса.